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Por qué el Newcastle no pudo conseguir a un Fabian Hurzeler o un Andoni Iraola antes de arriesgarse con el novato de la Premier League Matthias Jaissle como sucesor de Eddie Howe
Howe supervisó la victoria en la copa y la clasificación para la Champions League
Eso podría resultar un auténtico acierto, con el alemán de 38 años impresionando a muchos con sus primeras palabras y decisiones. Sin embargo, sí representa en cierto modo una apuesta, dado que nunca antes había trabajado en la máxima categoría inglesa.
No hay muchos entrenadores contrastados disponibles que cumplieran ese requisito. En los últimos meses se han quedado vacantes varios puestos destacados, lo que ha dejado a la mitad de la Premier League en la búsqueda de una nueva figura al frente de su banquillo.
Anteriormente, el Newcastle pudo hacerse con el pedigrí de Howe, que había roto sus vínculos con el Bournemouth apenas unos meses antes de tomar las riendas en Tyneside en noviembre de 2021. Pasaría a dirigir 231 partidos, logrando el título de la Carabao Cup en 2025 y la clasificación para la Champions League.
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Lo que dijo Howe en la emotiva despedida de St James' Park
El técnico, de 48 años, ha decidido seguir otro camino y afirmó en un emotivo comunicado que acompañó el impactante anuncio de su salida: «Tras un periodo de reflexión personal, he decidido que ahora es el momento adecuado para apartarme de mi cargo como entrenador del Newcastle United.
«Después de casi cinco años entregando mi vida, mi corazón y mi alma al club con una energía incansable, siento que lo mejor tanto para mí como para el club es dar un paso al lado, recargar energías y tomarme un descanso.
«Aunque ha sido increíblemente difícil tomar esta decisión, sé en mi fuero interno que es la correcta. Siempre he antepuesto los mejores intereses del Newcastle a los míos en todas y cada una de las decisiones que he tomado desde que estoy aquí, y esta no es diferente.
«Ha sido el privilegio de mi vida haber sido el entrenador del Newcastle United. Es difícil expresar con palabras lo que este club, la ciudad y sus aficionados significan, y siempre significarán, para mí y para mi familia».
Por qué fue difícil encontrar pedigrí de la Premier League
Después de haber sido vinculado anteriormente con Jose Mourinho, antes de ver al ‘Special One’ regresar al Real Madrid, el Newcastle también pudo haber estado interesado en nombres como Iraola, Enzo Maresca y Oliver Glasner. Sin embargo, respectivamente, están ocupando otros puestos en la Premier League en el Liverpool, el Manchester City y el Nottingham Forest.
El técnico del Brighton, Hurzeler, es otro que probablemente haya aparecido en el radar del Newcastle, pero se considera que el técnico de 33 años está esperando a un “club más prestigioso”.
Esa es la opinión del excentrocampista del Newcastle Barnes, que dijo a GOAL en declaraciones realizadas en asociación con 247Bet, cuando fue preguntado por la apuesta hecha por Jaissle: «¿Dónde vas a conseguir experiencia en la Premier League? ¿A quién vas a traer? No sé quién hay disponible para que ellos puedan conseguir experiencia en la Premier League.
»Obviamente están yendo en una dirección diferente. Creo que si miras al entrenador del Brighton o al del Bournemouth, como era Iraola, estarán pensando en ir a un club como el Manchester United, el Liverpool, el Arsenal o el Chelsea si hacen cambios.
»No creo que un entrenador que lo haga bien en esos clubes vaya necesariamente a decir: “Bueno, me iré al Newcastle”, con todos los respetos. Así que va a ser difícil para ellos, porque cualquier entrenador europeo joven y nuevo que llegue, dirija a un club como el Brighton o el Bournemouth y lo haga bien, no creo que luego elija ir al Newcastle. O se quedará en ese club o esperará una oportunidad en un club más prestigioso”».
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Jaissle afronta una prueba difícil en el mercado de fichajes
Jaissle ha asumido un reto complicado en el Newcastle, con el mercado de fichajes de verano de 2026 viendo cómo Sandro Tonali, Bruno Guimaraes y Anthony Gordon se marchaban un año después del traspaso récord de Alexander Isak al Liverpool, mientras que Kieran Trippier se ha ido como agente libre.
El Newcastle tiene dinero para gastar, pero desembolsarlo no es tan fácil como parece. Su nuevo entrenador ha admitido que sigue en el mercado en busca de refuerzos, de cara al cierre del 1 de septiembre, mientras que se confiará en la juventud si los canteranos demuestran merecer oportunidades en el primer equipo.
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