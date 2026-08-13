Después de haber sido vinculado anteriormente con Jose Mourinho, antes de ver al ‘Special One’ regresar al Real Madrid, el Newcastle también pudo haber estado interesado en nombres como Iraola, Enzo Maresca y Oliver Glasner. Sin embargo, respectivamente, están ocupando otros puestos en la Premier League en el Liverpool, el Manchester City y el Nottingham Forest.

El técnico del Brighton, Hurzeler, es otro que probablemente haya aparecido en el radar del Newcastle, pero se considera que el técnico de 33 años está esperando a un “club más prestigioso”.

Esa es la opinión del excentrocampista del Newcastle Barnes, que dijo a GOAL en declaraciones realizadas en asociación con 247Bet, cuando fue preguntado por la apuesta hecha por Jaissle: «¿Dónde vas a conseguir experiencia en la Premier League? ¿A quién vas a traer? No sé quién hay disponible para que ellos puedan conseguir experiencia en la Premier League.

»Obviamente están yendo en una dirección diferente. Creo que si miras al entrenador del Brighton o al del Bournemouth, como era Iraola, estarán pensando en ir a un club como el Manchester United, el Liverpool, el Arsenal o el Chelsea si hacen cambios.

»No creo que un entrenador que lo haga bien en esos clubes vaya necesariamente a decir: “Bueno, me iré al Newcastle”, con todos los respetos. Así que va a ser difícil para ellos, porque cualquier entrenador europeo joven y nuevo que llegue, dirija a un club como el Brighton o el Bournemouth y lo haga bien, no creo que luego elija ir al Newcastle. O se quedará en ese club o esperará una oportunidad en un club más prestigioso”».