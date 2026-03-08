Por qué el Manchester City «podría aceptar» una sanción de 60 puntos por el FFP que lo relegaría al último puesto de la tabla de la Premier League

Teniendo esto en cuenta, se ha sugerido que el City «aceptaría» una resolución inicial, ya que podría llevar inmediatamente el asunto de vuelta a los tribunales. A finales de 2024 se completó una audiencia independiente sobre la supuesta mala gestión monetaria en Manchester.

Han pasado más de 12 meses sin que se haya producido ningún avance en este frente, y el caso en cuestión se refiere a presuntas infracciones de las normas entre 2009 y 2018. Se han especulado diversas sanciones, que van desde la pérdida de puntos hasta la expulsión de la Premier League, pasando por la prohibición de fichajes y multas millonarias.

El experto en finanzas futbolísticas Kieran Maguire explicó recientemente a The Overlapcómo podría desarrollarse a partir de ahora esta prolongada saga: «La Premier League no puede relegar al Manchester City a la League One o la League Two porque esa es una decisión de la EFL y el Manchester City no ha sido acusado de ningún delito por la EFL. Por lo tanto, tiene que ser una deducción de puntos.

Si nos fijamos en los precedentes, el Everton y el Nottingham Forest sufrieron deducciones de seis y cuatro puntos por una sola infracción cometida durante un periodo de tres años. Las acusaciones contra el Manchester City abarcan un periodo de nueve años, por lo que son mucho más graves.

No estamos seguros de las cifras exactas, pero es probable que sean bastante significativas. Creo que hay que añadir un cero a lo que hemos visto en el caso del Forest y el Everton, por lo que una deducción de entre 40 y 60 puntos, en consonancia con lo que hemos visto en otras decisiones, sería muy lógica».