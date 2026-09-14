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Por qué el Liverpool no tendrá prisa por vender a Florian Wirtz pese a las dificultades de la estrella de 116 millones de libras, mientras un exjugador red respalda al mediapunta alemán para que triunfe
Wirtz marcó siete goles en su temporada de debut en el Liverpool
A Wirtz le está costando adaptarse al fútbol inglés, ya que le está resultando difícil repetir el nivel que mostró en el Bayer Leverkusen campeón de la Bundesliga.
Firmó siete goles y otras tantas asistencias en su campaña de debut en Anfield, pero se esperaba mucho más de él después de haber superado las 20 contribuciones en cada una de sus dos últimas temporadas en Alemania.
Ya han surgido dudas sobre si el jugador de 23 años, que también vivió un complicado Mundial de 2026 en Norteamérica, puede convertirse en el futbolista que Liverpool cree que es y necesita que sea. Esa chispa todavía no se ha reavivado en el inicio de la temporada 2026-27.
- Getty
¿Podría el Liverpool abrirse a recibir ofertas?
Puede que haya que tomar algunas decisiones difíciles en un futuro no muy lejano, ya que el valor de Wirtz solo puede ir en una dirección si continúa su mal momento actual. ¿Podría el Liverpool abrirse a escuchar ofertas en 2027?
Cuando le plantearon esa pregunta a Pennant, el exextremo del Liverpool, que hablaba por cortesía de NetBet Casino, dijo a GOAL: «Es una temporada importante para Wirtz. Obviamente, le das el beneficio de la duda por llegar a una liga nueva y adaptarse a un equipo nuevo.
»Hemos visto en el pasado a jugadores que han tardado temporada y media en asentarse de verdad y arrancar. Así que es una temporada importante. Ha llegado un nuevo entrenador y ahora tiene un nuevo estilo de juego. Así que, ¿eso va a ser un contratiempo o no? Pero creo que esta temporada habrá muchas miradas puestas en Wirtz.
»Es un buen jugador, independientemente de lo que haya pasado y de su precio. Creo que puede mejorar, pero si no rinde como lo hizo en el Leverkusen… no creo que vayan a venderlo tan rápido porque necesitas ese tipo de jugadores en tu plantilla, en tu equipo, y cuanto mayor fondo de armario tengas, más te beneficiarás. Estoy seguro de que acabará funcionando».
Cuánto tiempo tendrá Wirtz para demostrar su valía
Otra antigua estrella del Liverpool que en su día brilló en una final de la Liga de Campeones, Dietmar Hamann, no está tan convencido de que a Wirtz se le vaya a dar más que unos pocos meses para demostrar su valía.
El exinternacional alemán ha dicho a GOAL sobre su compatriota: «Tiene que empezar a jugar bien. Tiene que empezar a influir en el juego. Creo que es un jugador que deambula. Probablemente no tenga ese respeto de los otros jugadores por el que, a veces, quizá pueda dejar de defender, porque creo que hay que darle ciertas libertades y cierta libertad, que tengas jugadores que recuperen el balón por él. Y a los jugadores no les importa hacerlo si, cuando recibe el balón 10 veces, en seis, siete u ocho ocasiones va a pasar algo. Simplemente no es el caso.
«Ahora está trabajando muy duro hacia atrás. Creo que a veces está haciendo demasiado. Quiere ayudar al equipo porque ve que puede influir en el juego hacia adelante. Así que creo que el equilibrio en su juego ha sido erróneo, pero solo se ganará el respeto de los jugadores cuando empiece a influir en el juego en ataque. No está ahí para ganar balones, está ahí para dar goles y marcar goles.
«Creo que quizá hubo un puñado de partidos en los que hizo eso la temporada pasada. Y, sencillamente, no es suficiente. Y obviamente, todo el mundo habla del aspecto físico de la Premier League. Sí, es más física. Y algunos de los mejores jugadores necesitaron algo de tiempo para adaptarse. Creo que [Juan Sebastian] Veron llegó aclamado como el mejor centrocampista. Creo que duró una temporada y volvió a Italia. Así que algunos simplemente no pueden hacerlo o no quieren hacerlo.
«Y obviamente, cuanto más se alargue esto ahora, porque dije los dos o tres primeros meses, dadle tiempo. Dije que es demasiado bueno como para fracasar. Pero una vez que pasó la Navidad, dije: no creo que ya vaya a lograrlo, porque ahora ya es demasiado tiempo. Porque las expectativas no están disminuyendo.
«Creo que si no empieza a jugar bien, creo que si no empieza a influir en los partidos en las próximas tres o cuatro semanas, creo que para cuando llegue ese parón internacional, que este año es más largo, tendremos mucho ruido mediático, muchas discusiones sobre si el club debería haberle fichado, lo cual obviamente ya es demasiado tarde porque está ahí. Y quizá él piense: “bueno, quizá esto no es para mí”.
«Creo que algo pasará porque, para un jugador de esa magnitud, de ese nivel, por la cantidad de dinero que cuesta, sencillamente no es suficiente. Hay que encontrar una solución de alguna manera, quizá incluso en invierno, si las cosas no mejoran».
- GOAL
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Wirtz volvió a quedarse sin aportar en forma de gol, al igual que el resto de sus compañeros, ya que el Liverpool no pasó de un poco inspirador empate 0-0 ante el Fulham en su último partido de la Premier League.
El nuevo técnico Andoni Iraola todavía no ha sufrido una derrota oficial en el arranque de su etapa, antes de un duelo de tercera ronda de la Carabao Cup contra el Tottenham el martes, pero solo ha sumado seis puntos en cuatro partidos esta temporada y necesita que algunos fichajes de mucho dinero empiecen a rendir al máximo.
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