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Por qué el Liverpool no malgastó fondos de fichajes en un sustituto directo de Mohamed Salah, con Danny Murphy explicando la decisión de no fichar a un extremo derecho reconocido
Barcola, Gakpo, Ngumoha y Munoz prefieren la banda izquierda
Bradley Barcola fue la llegada más fastuosa a Merseyside antes del último cierre de mercado, con el internacional francés campeón de la Champions League siendo convencido para salir del Paris Saint-Germain en una operación de 123 millones de libras (165 millones de dólares).
Él, junto con Cody Gakpo, Rio Ngumoha y Victor Munoz, preferiría alinearse por la banda izquierda. Andoni Iraola está teniendo que ser creativo con sus elecciones de equipo mientras alguien llena el vacío que dejó Salah tras sus 257 goles.
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El Liverpool fue vinculado con Minteh y Sarr
Se dice que ya se habían identificado posibles sustitutos adecuados para el dos veces ganador de la Premier League, y se presentaron ofertas por Yankuba Minteh, del Brighton, y la estrella del Crystal Palace Ismaila Sarr, pero no se alcanzó ningún acuerdo con rivales nacionales.
En lugar de gastar dinero precipitadamente en las opciones C, D o E, el Liverpool optó por tomarse su tiempo, arreglárselas con lo que tiene y reevaluar la situación en enero. Se considera que ese es el mejor enfoque por ahora.
Por qué el Liverpool no fichó a un sucesor de Salah
Murphy, excentrocampista del Liverpool, que hablaba por cortesía de Snabbare, contó a GOAL que la plantilla de Iraola se había quedado un poco desequilibrada en lo que respecta a los extremos: «Creo que hubo muchos rumores sobre los intentos de fichar a Minteh y Sarr, que obviamente son jugadores más de banda derecha, así que está claro que son conscientes de ello.
«Pero creo que, como club, hay algo que decir a favor de no comprar o incorporar a alguien solo por rellenar. Si ya tienes futbolistas con talento e inteligentes ahí, que pueden jugar en esa banda, porque yo he visto a Barcola jugar por la derecha, creo que Gakpo tiene la inteligencia para hacerlo, creo que marcará goles desde ahí. De hecho, dio una gran asistencia desde esa posición, creo que en el partido contra el Forest, desde la banda derecha.
«Así que probablemente miraron lo que ya tenían cuando no pudieron fichar a Sarr o Minteh y pensaron: “¿sabéis qué? No nos precipitemos y no traigamos a alguien que no encaja del todo en el perfil”. Así que lo entiendo.
«No siempre consigues lo que quieres en un mercado. No te pueden poner entre la espada y la pared ni pagar de más por jugadores solo porque los necesites desesperadamente, porque ya han gastado mucho dinero.
«Así que, en un mundo ideal, querrías un jugador más ortodoxo por la derecha, estoy de acuerdo con eso, pero en última instancia, ¿creo que tienen suficiente por ahora con Munoz, que ha dejado destellos en esa banda, y que Gakpo puede jugar ahí e incluso Barcola? Creo que tienen suficiente».
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El Liverpool sigue invicto en la campaña 2026-27
Gakpo, Ngumoha, Munoz y Barcola han actuado durante un tiempo en la derecha en este arranque de la temporada 2026-27. Fue desde esa posición, con una arrancada por la banda y un centro raso al área que generó problemas, desde donde el internacional neerlandés Gakpo asistió a Alexander Isak en el gol de la victoria del Liverpool en Bournemouth.
Puede que se reavive el interés por jugadores como Minteh y Sarr, ya sea a comienzos de 2027 o el próximo verano, ya que se dice que ambos están interesados en poner rumbo a Anfield. El Liverpool, sin embargo, sigue invicto esta temporada entre la Premier League, la Champions League y la Carabao Cup, por lo que la incorporación de un «nuevo Salah» no se ha convertido en una prioridad urgente de gran importancia.
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