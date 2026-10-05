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Por qué el Leeds acertó al asumir el «riesgo» del fichaje de Dominic Calvert-Lewin, con Jimmy Floyd Hasselbaink diciendo al Leeds cuándo podrá empezar a soñar con Europa
Cómo Calvert-Lewin se ganó la vuelta a la selección inglesa
Calvert-Lewin ha regresado a la convocatoria de Inglaterra después de abrir la temporada 2026-27 con cuatro goles en siete apariciones entre la Premier League y la Carabao Cup. Marcó 15 goles entre todas las competiciones la temporada pasada.
Esa fue su mejor cifra desde 2020-21, cuando recibió por primera vez la llamada de la selección. Tras entrar en la selección inglesa y marcar cuatro goles en 11 partidos, sufrió una ausencia de cinco años de esa dinámica. Volvió a ser convocado en marzo de 2026, pero no logró un sitio en los planes para el Mundial.
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El Leeds optó por no fichar a otro delantero
Thomas Tuchel ha recurrido una vez más a DCL, ya que sus actuaciones a nivel de club se han vuelto imposibles de ignorar. El Leeds se hizo con el jugador de 29 años como agente libre y le devolvió a sus raíces en Yorkshire después de que su etapa de nueve años en Merseyside llegara a su fin.
Se plantearon preguntas inevitables sobre la capacidad de Calvert-Lewin para mantenerse en forma, dado su historial de lesiones en el Everton, pero ha sido un modelo de regularidad a las órdenes de Daniel Farke. Se está depositando tanta confianza en él que no se gastó dinero en otro goleador durante el último mercado de fichajes.
Algunos han cuestionado esa idea, con el Leeds apostando por que su '9' se mantenga alejado de la enfermería, pero Hasselbaink puede entender por qué el Leeds está dispuesto a tener paciencia.
El exdelantero del Leeds, que habló por cortesía de MrQ, dijo a GOAL al ser preguntado por la decisión de no llevar a otro delantero a Elland Road: «Es un riesgo. Pero lo que han hecho bien es la disponibilidad de Calvert-Lewin.
«La otra cosa es que tiene que haber uno disponible que te convenza. Y si no hay nadie que realmente te convenza, es mejor no ir a por uno y esperar hasta tener al adecuado. Así que se puede ver desde los dos lados».
¿Puede Farke llevar al Leeds a Europa?
La política de fichajes del Leeds en las últimas ventanas ha recibido muchos elogios, con hallazgos a buen precio al explorar vías que sus rivales nacionales aparentemente ignoraron. Se ha incorporado al equipo de Farke mucha energía y pasión, además de una notable calidad.
La permanencia se aseguró con margen la temporada pasada, mientras que el Leeds ocupa ahora la quinta posición de la clasificación de la Premier League con nueve puntos en su casillero tras cinco partidos sin perder. Se ha hablado de la vuelta del fútbol continental a West Yorkshire.
Preguntado por la posibilidad de perseguir ese sueño, Hasselbaink, que marcó 42 goles con el Leeds en sus dos temporadas en el club, añadió: «Han hecho un trabajo muy bueno en la captación. Realmente bueno. Parecen más fuertes que el año pasado. Están mejorando.
«Es demasiado pronto para hablar de plazas UEFA. Creo que tienen que seguir adelante. Y a falta de 10 partidos, ahí es cuando miras dónde estás. Mientras tanto, necesitan mantenerse muy, muy lejos de los tres últimos.
«Lo que están haciendo, algo que fue un poco diferente el año pasado al principio, es que parecen un verdadero equipo de la Premier League. Así que están construyendo, que sigan construyendo. ¿Y quién sabe? Nunca se sabe».
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Partidos del Leeds en 2026-27: visita al Arsenal a continuación
El Leeds afronta la prueba más exigente de su campaña 2026-27 hasta ahora cuando reanude la acción de la Premier League el sábado a domicilio ante el vigente campeón, el Arsenal. Esperará que todas sus estrellas internacionales regresen a Elland Road en plenas condiciones.
Entre ellas está Calvert-Lewin, que, después de disputar solo ocho minutos en la Nations League con Inglaterra hasta ahora, esperará tener un papel destacado con Inglaterra en su cita en casa ante Chequia en Wembley el martes.
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