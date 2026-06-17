Fuera del campo, este nativo de Birmingham habla con calma y siempre lleva una sonrisa. Pero, al cruzar la línea blanca, el «galáctico» del Santiago Bernabéu cambia por completo.

Es un ganador nato que exige el 100 % a sí mismo y a los demás. Para mantener el nivel, a veces lanza pullas verbales o muestra malhumor a compañeros y árbitros.

Ese temperamento le ha costado críticas: Thomas Tuchel llegó a decir que su propia madre considera «repulsivas» algunas de sus excentricidades. Luego llegaron las disculpas y la armonía, de cara al Mundial 2026.

Aun así, aún no se sabe qué papel desempeñará en ese torneo, pues la competencia en la posición de ‘10’ es feroz y jugadores de probada eficacia, como Phil Foden, Cole Palmer y Morgan Gibbs-White, se han quedado fuera de la convocatoria.