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Por qué el «ganar a toda costa» de Emi Martínez lo convierte en el fichaje perfecto para el Chelsea, con un portero campeón del mundo que presume del «carácter» del que Robert Sánchez carecía
El Chelsea ha gastado mucho a lo largo de varios mercados de fichajes
A pesar de invertir mucho, superando con creces la barrera de los 1.000 millones de libras (1,4 mil millones de dólares) a lo largo de varios mercados de fichajes, el Chelsea se ha resistido en gran medida a la tentación de reforzar su portería. Sanchez fue fichado en 2023, y Filip Jorgensen un año después.
Ninguno transmitió demasiada confianza bajo palos, lo que llevó a una rotación habitual. Los errores costosos hicieron poco por ayudar a la causa colectiva, y resultó difícil taponar las fugas defensivas.
Xabi Alonso ha asumido ese reto en 2026, con el excentrocampista del Liverpool y entrenador del Real Madrid como el último en ocupar uno de los banquillos más complicados del oeste de Londres. Ha visto a su equipo encajar siete goles en tres jornadas de la Premier League esta temporada.
Martinez fue fichado desde el Aston Villa por una ganga de 7,5 millones de libras (10 millones de dólares) para ayudar a reforzar una zona vital del campo. El jugador, de 34 años, sigue esperando su primera portería a cero, con su mejor versión todavía por llegar, pero se espera que rinda y justifique la inversión.
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Por qué Martínez demostrará ser una incorporación astuta
Preguntado por el fichaje de Martinez y su deseo de ser el centro de atención, el exdefensa del Chelsea Huth, que hablaba en asociación con sitios internacionales de apuestas, dijo a GOAL: «Sí, lo es. Creo que, por el tipo de carácter que tiene, encaja en el Chelsea porque, ya sabes, el Chelsea es un equipo muy plano en cuanto a personalidad. Y desde luego es de esos que se meten en la cara de la gente, que sacan de quicio al rival, no solo a los jugadores, también a los aficionados.
»Y, ante todo, es un portero muy, muy bueno, que es algo que el Chelsea obviamente necesita ahora mismo y que también ha necesitado en el pasado. Así que, ¿va a ser la respuesta para que el Chelsea tenga éxito? Creo que va a tener mucho que decir en ello, sí, seguro.
»Es muy vocal, que creo que es algo que la línea de cuatro también necesita. Y, como he dicho, tiene ese tipo de carácter que el Chelsea necesita, el de ganar a cualquier precio, me atrevería a decir, casi al estilo típico argentino. Así que sí, es bueno tenerlo en la plantilla del Chelsea. Obviamente, no estará demasiado contento por haber encajado, pero creo que de cara a los próximos partidos es una buena incorporación».
¿Por qué tardó tanto el Chelsea en sustituir a Sánchez?
Preguntado por si le sorprende que haya tardado tanto en encontrarse un sustituto más contrastado para Sanchez, teniendo en cuenta las dudas que ha generado el español en las últimas temporadas, Huth añadió: «El Chelsea ha tenido problemas en esa demarcación de la portería, no solo con Sanchez, sino también con Jorgensen. Así que sorprende un poco ver cuánto dinero gastan en otros problemas que tienen en la plantilla.
«No sé si estaban buscando o si los porteros simplemente no estaban disponibles en ese momento, o si habría costado demasiado dinero. Quién sabe. Desde fuera, es difícil decirlo. Pero con la operación de Martinez ahora, era el escenario perfecto, ¿no?, con el Villa necesitando desprenderse de él.
«Así que quién sabe lo que pasó en el pasado, pero sin duda ha sido un problema que ha lastrado al Chelsea. Y ojalá eso se pueda frenar en las próximas dos temporadas.»
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El Chelsea espera ser aspirante al título de la Premier League
Sanchez y Jorgensen han recibido permiso para dejar Stamford Bridge cedidos durante la temporada 2026-27. El primero se ha unido al ex del Chelsea Cesc Fabregas en el Como, mientras que el segundo está en Francia con el club hermano del Chelsea, el Estrasburgo.
El internacional sub-21 belga Mike Penders, que pasó la temporada pasada en la Ligue 1, está ejerciendo ahora mismo como suplente de Martínez. Alonso y compañía confían en haber encontrado al número uno que permita armar una candidatura al título de la Premier League esta temporada, pese a la derrota por 2-1 sufrida la última vez ante el vigente campeón, el Arsenal.
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