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Por qué el fichaje «soñado» de Khvicha Kvaratskhelia está fuera del alcance del Arsenal: un exjugador del club habla del precio del traspaso del «especial» extremo del PSG
El Arsenal fue vinculado con Vini Jr y Barcola
Tras conquistar el título de la Premier League la temporada pasada, por primera vez desde los míticos «Invencibles» de 2003-04, el poderoso club del norte de Londres se dispuso a identificar qué zonas de su plantilla repleta de estrellas podía reforzar.
Jugadores como Ezri Konsa y Bruno Guimaraes fueron incorporados, lo que dio más profundidad a la defensa y al centro del campo de Mikel Arteta. También fue fichado el delantero griego Christos Tzolis, de gran despliegue físico, mientras Leandro Trossard y Gabriel Martinelli abandonaban el club.
El Arsenal estuvo muy vinculado con un posible fichaje del internacional brasileño Vinicius Junior, antes de que este firmara un nuevo contrato con el Real Madrid. También se habló de una posible llegada de Bradley Barcola al norte de Londres, pero finalmente acabó en el Liverpool.
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¿Sería Kvaratskhelia el sueño del Arsenal?
Preguntado si Kvaratskhelia sería la primera opción para ocupar la banda izquierda del ataque del Arsenal, el exjugador del Arsenal Grimandi, que habló en colaboración con Swiper Casino Canada, declaró a GOAL: «Este jugador es especial. Es especial porque siempre rinde bien en los partidos importantes y, la temporada pasada, cada vez que la competición se acercaba a su final, jugaba cada vez mejor.
«Tiene un compromiso fantástico: corre, defiende y, cuando recibe el balón en el último tercio del campo, es muy eficaz. Para mí, es un jugador especial.
«Parece que elige los partidos que juega porque, en lo que va de temporada, no ha disputado demasiados, pero sabe que quiere estar preparado para la primavera y ese es su objetivo. Sabe que llegarán los partidos importantes.
«Puede jugar en cualquier equipo de Europa y, por supuesto, puede jugar en el Arsenal. Para mí, es uno de los mejores jugadores en su posición».
Por qué es poco probable que la superestrella del PSG fiche por el Arsenal
El Arsenal puede que abandonara las conversaciones por Barcola tras enterarse de que otro campeón de Europa del PSG tenía un precio de 123 millones de libras (164 millones de dólares). El Arsenal ha aflojado un poco la cartera últimamente, pero históricamente no le gusta gastar gran parte de su presupuesto en un solo fichaje de envergadura.
Con esto en mente, ¿es Kvaratskhelia, dado lo que costaría en el mercado abierto, un jugador al que Arteta y compañía solo podrán admirar? Cuando le plantearon esa pregunta a Grimandi, el bicampeón de la Premier League que disputó 169 partidos con el Arsenal entre 1997 y 2002 respondió: «No creo que lo hagan.
«Ahora es complicado cuando un jugador está en París, porque allí cobra un sueldo enorme y el club no necesita dinero. Por eso es bastante difícil llevarse a uno de sus mejores jugadores a otro equipo, salvo que haya algún problema.
«No estaba previsto que Barcola fuera titular esta temporada, así que le dejan la puerta abierta si quiere marcharse. Pero a Kvaratskhelia no le dejan salir porque saben que en primavera será uno de los jugadores más importantes».
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Calendario del Arsenal 2026-27: la visita al Bayern de Múnich, próximo compromiso
Con Tzolis recuperándose actualmente de una lesión muscular, el Arsenal ha tenido que volver a buscar soluciones en su alineación. Eberechi Eze fue titular por la izquierda en su último partido de la Premier League, contra el Nottingham Forest, pero vio cómo Noni Madueke, que entró en el descanso, marcaba el gol de la victoria en ese encuentro.
Arteta tendrá que idear otro plan antes de volver a disputar la Champions League entre semana, con una prueba de máxima dificultad el miércoles ante Harry Kane y el Bayern de Múnich. Al Arsenal le encantaría contar con un extremo del perfil de Kvaratskhelia para visitar el Allianz Arena, pero puede que ese día nunca llegue.
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