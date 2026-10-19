Tras conquistar el título de la Premier League la temporada pasada, por primera vez desde los míticos «Invencibles» de 2003-04, el poderoso club del norte de Londres se dispuso a identificar qué zonas de su plantilla repleta de estrellas podía reforzar.

Jugadores como Ezri Konsa y Bruno Guimaraes fueron incorporados, lo que dio más profundidad a la defensa y al centro del campo de Mikel Arteta. También fue fichado el delantero griego Christos Tzolis, de gran despliegue físico, mientras Leandro Trossard y Gabriel Martinelli abandonaban el club.

El Arsenal estuvo muy vinculado con un posible fichaje del internacional brasileño Vinicius Junior, antes de que este firmara un nuevo contrato con el Real Madrid. También se habló de una posible llegada de Bradley Barcola al norte de Londres, pero finalmente acabó en el Liverpool.