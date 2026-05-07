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Por qué el fichaje de Sandro Tonali podría ser «imposible» para el Manchester United, pese a que los «Diablos Rojos» ya tienen un acuerdo con otro objetivo de centro del campo que persiguen desde hace tiempo
El Newcastle se mantiene firme con respecto a Tonali
Según GiveMeSport, el interés del Manchester United por Tonali se enfrenta a un escollo: el Newcastle no piensa vender a uno de sus centrocampistas clave. El italiano es pieza fundamental en los planes a largo plazo de los Magpies, por lo que cerrar un acuerdo este verano resulta muy complicado. El United valora su calidad técnica, energía y regularidad, pero el precio sería muy superior a su presupuesto para una sola posición. Además, los Magpies no quieren reforzar a un rival directo, lo que empuja al United a buscar alternativas más realistas.
Como no piensan dejarlo marchar, un traspaso costaría más de lo que el United tiene presupuestado para una sola posición y, además, los Magpies no quieren reforzar a un rival directo. Esta postura empuja al United a buscar objetivos más realistas en el mercado.
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Baleba se perfila como objetivo prioritario
Aunque Tonali parece inalcanzable, el United ha acelerado la negociación para fichar al centrocampista del Brighton Baleba. Según el informe, ya hay acuerdo personal con el jugador de 22 años hasta 2025. El club prepara su llegada a Old Trafford, donde los ojeadores lo siguen desde hace tiempo.
Le ven como una opción sólida para el centro del campo defensivo y como posible sustituto de Casemiro, que se irá gratis este verano. Su experiencia en la Premier se valora, pues el United quiere evitar riesgos al fichar extranjeros costosos. Sin embargo, como su contrato dura hasta 2028, los Seagulls piden hasta 80 millones de libras.
Opciones alternativas
Además de Tonali y Baleba, el Manchester United busca más centrocampistas para este verano, pues el futuro de Manuel Ugarte en Old Trafford es incierto. Desde hace un año sigue a Ederson, del Atalanta. Su contrato vence en 2027 y Atalanta pide 45 millones de euros. También interesan Elliot Anderson, del Nottingham Forest, y Adam Wharton, del Crystal Palace, y el club de Mánchester los analiza con detalle.
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El United debe negociar con el Brighton
Tras acordar las condiciones personales, el United negocia ahora con el Brighton. El club de la costa sur es duro en las negociaciones por sus estrellas, así que las conversaciones pueden ser complejas. El United quiere reforzar el equipo rápido antes del inicio de la temporada, sobre todo en el centro del campo. Con Tonali cada vez más lejos, fichar a Baleba se convierte en prioridad para las próximas semanas.