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Rian Rosendaal

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Por qué el FC Barcelona, el París Saint-Germain y el Manchester City adoran a este gran talento

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E. Conceicao
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El versátil delantero Eduardo Conceição, de solo dieciséis años y aún sin debutar con el primer equipo del Palmeiras, podría dar el salto a Europa. Barcelona, París Saint-Germain, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal y Chelsea ya se interesan por el joven internacional brasileño.

¿Qué hay detrás de esta promesa del Palmeiras? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles? ¿Podría fichar por Europa antes siquiera de debutar como profesional en Brasil? Voetbalzone te lo cuenta.

  • El comienzo

    Eduardo nació el 7 de diciembre de 2009 en São Paulo. Gracias a su padre, exfutbolista, se interesó pronto por el fútbol. «Desde pequeño, lo acompañaba a todas partes», recuerda el joven delantero.

    «Empecé a jugar en competiciones amateur y en canteras. Un día, uno de mis entrenadores me consiguió una prueba en el Palmeiras; la superé y, con nueve años, me ficharon». Desde entonces, Eduardo juega en el club de su ciudad natal.

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  • Gran avance

    Rápidamente quedó claro que Palmeiras había encontrado otra joya en Eduardo. Destacaba entre sus compañeros de edad en una de las canteras más respetadas del fútbol mundial. En enero de este año fue convocado para la Copa São Paulo de Futebol Júnior, uno de los torneos sub-20 más prestigiosos de Brasil. Todo esto apenas un mes después de cumplir dieciséis años.

    A pesar del revuelo por su edad, Eduardo no defraudó: en su segundo partido de grupo marcó cuatro goles y dio tres asistencias, asombrando a aficionados y ojeadores.

    Días después firmó su primer contrato profesional con el Palmeiras, que incluyó una cláusula de rescisión récord de 100 millones de euros.

    «Estoy muy agradecido», admitió Eduardo en una entrevista con AS. «Todo lo que soy como deportista se lo debo al trabajo que ha realizado el club desde mi llegada».

    «Palmeiras ha formado a varios jugadores para el primer equipo en los últimos años. El trabajo del director de la cantera, João Paulo Sampaio, es un referente en el país, y la Copinha siempre es una oportunidad para que la gente siga de cerca este trabajo».

    «Me alegra saber que se me valora por lo que hago en el campo; es una motivación extra para mejorar cada día», afirmó el ambicioso Eduardo.

  • ¿Y ahora qué?

    Eduardo seguirá jugando con el Palmeiras en la competición sub-20, tanto en el Brasileirão como en la Copa Libertadores. El mes pasado representó a Brasil en el Campeonato Sudamericano Sub-17 y, como era de esperar, destacó.

    Marcó el primer gol de Brasil en la victoria 5-0 sobre Bolivia y repitió en el 3-0 ante Argentina en la fase de grupos.

    Brasil terminó tercero tras ganar 1-0 a Ecuador, después de perder en semifinales con la futura campeona, Colombia. Pese a no llegar a la final, Eduardo ya espera con ilusión el Mundial Sub-17 de Catar, en noviembre y diciembre.

    «El ‘Sul-Americano’ no terminó como esperábamos, pero el equipo está optimista y agradecido por la confianza», escribió en Instagram. «Estoy contento con mi rendimiento, pero más con el grupo que formamos. Nos vemos en Catar».

  • Puntos fuertes

    Eduardo deslumbra por su habilidad para regatear y superar rivales. Como él mismo afirma: «Me encantan las situaciones de uno contra uno, regatear y dejar atrás a mis rivales».

    Además, posee gran olfato de gol: aunque prefiere su pierna derecha, también marca con la izquierda. Esta versatilidad le permite jugar en cualquier posición ofensiva y ya se le compara con su compatriota Vinicius Júnior.

  • Aspectos a mejorar

    Como suele ocurrir con extremos jóvenes pero increíblemente habilidosos, Eduardo a veces retiene demasiado el balón. Por suerte para él, su mentor, Sampaio, le insiste constantemente en saber cuándo pasarlo.

    «Siempre hablo con João Paulo. Está muy presente en nuestro día a día, tanto en los entrenamientos como en los partidos», explica Eduardo a AS. «Es alguien que nos exige mucho, porque sabe lo que podemos aportar y en qué podemos mejorar».

    «Después del partido me habla de los errores y de los ajustes que me ayudarán a crecer. Cuando él habla, todos escuchamos».

    Sampaio, por su parte, no duda de que Eduardo tiene todas las cualidades para triunfar al más alto nivel, siempre y cuando mantenga los pies en el suelo.

    «Le digo: “Cada día debes luchar como un león”», declaró el responsable de la cantera del Palmeiras tras renovarlo hasta 2029. «Ahora que es más conocido, las críticas crecerán. Todos esperarán un partido perfecto y deberá saber lidiar con eso».

    «Debe entender que la respuesta siempre está en la cancha, nunca fuera de ella. Le daremos oportunidades, pero debe aprovecharlas», aconseja el joven con sinceridad.

  • SE Palmeiras v Chelsea FC: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    ¿El próximo Estêvão?

    Eduardo, veloz extremo izquierdo, recuerda que de niño admiraba a Neymar, «el ídolo de toda una generación». Sin embargo, reconoce que su mayor inspiración es Endrick, porque «lo que ha hecho por el Palmeiras ha sido único».

    Por sus características, sin embargo, Eduardo se parece más a Estêvão.

    «He aprendido mucho de su juego, aunque él es zurdo y yo diestro», añade sobre el extremo del Chelsea. A nivel mundial, ve en Lamine Yamal un estilo similar: «Los dos buscamos acciones individuales».

    Sin embargo, prefiere no compararse, pues posee cualidades propias. Con sus 1,80 m, podría convertirse en una amenaza aérea mayor que muchos de sus referentes si perfecciona el juego de cabeza.

    «Es increíble que me comparen con jugadores de gran éxito a los que admiro, pero mi objetivo es seguir mi propio camino y mostrarle a Brasil y al mundo quién es Eduardo»,concluye en entrevista con AS.

  • El futuro

    Por ahora, Eduardo se centra en su objetivo principal: debutar con el primer equipo del Palmeiras. Parece solo cuestión de tiempo que protagonice uno de los debuts más esperados de la historia del club.

    Sin embargo, su próximo destino podría estar decidido antes de debutar, pues Sampaio reveló que Palmeiras ya rechazó dos ofertas de entre 20 y 25 millones de euros, sin contar bonificaciones. Sampaio reveló que Palmeiras ya rechazó dos ofertas de 20 a 25 millones de euros, sin contar bonificaciones. El club paulista aspira a obtener casi 50 millones por el miembro más joven de «La Generación de los Millonarios».

    Aunque se cierre pronto un acuerdo, Eduardo no podrá mudarse a Europa hasta cumplir 18 años en diciembre de 2028, algo que le parece bien dada su pasión por el Palmeiras.

    «Se va paso a paso», recordó el delantero. «Dentro de dos años cumpliré dieciocho, sigo siendo muy joven. Por ahora, solo quiero hacerme un nombre en este gran club que me abrió las puertas».