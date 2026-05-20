Por qué el FC Barcelona, el París Saint-Germain y el Manchester City adoran a este gran talento

Rápidamente quedó claro que Palmeiras había encontrado otra joya en Eduardo. Destacaba entre sus compañeros de edad en una de las canteras más respetadas del fútbol mundial. En enero de este año fue convocado para la Copa São Paulo de Futebol Júnior, uno de los torneos sub-20 más prestigiosos de Brasil. Todo esto apenas un mes después de cumplir dieciséis años.

A pesar del revuelo por su edad, Eduardo no defraudó: en su segundo partido de grupo marcó cuatro goles y dio tres asistencias, asombrando a aficionados y ojeadores.

Días después firmó su primer contrato profesional con el Palmeiras, que incluyó una cláusula de rescisión récord de 100 millones de euros.

«Estoy muy agradecido», admitió Eduardo en una entrevista con AS. «Todo lo que soy como deportista se lo debo al trabajo que ha realizado el club desde mi llegada».

«Palmeiras ha formado a varios jugadores para el primer equipo en los últimos años. El trabajo del director de la cantera, João Paulo Sampaio, es un referente en el país, y la Copinha siempre es una oportunidad para que la gente siga de cerca este trabajo».

«Me alegra saber que se me valora por lo que hago en el campo; es una motivación extra para mejorar cada día», afirmó el ambicioso Eduardo.