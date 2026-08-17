Por qué el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, NUNCA ganará la Premier League ni la Champions League mientras Jamie Carragher lanza una afirmación sobre el «polvo de estrellas»

El Manchester United ha encontrado una sensación de serenidad con Carrick que llevaba años echando en falta, pero Carragher sigue sin estar convencido de que el exinternacional inglés sea la solución a largo plazo para un club que aspira a los títulos más importantes. La leyenda del Liverpool cree que, aunque Carrick ha logrado «calmar el circo» en Old Trafford, le faltan esas cualidades intangibles necesarias para imponerse a entrenadores de la talla de Pep Guardiola o Carlo Ancelotti en los escenarios más grandes de todos.

Al hablar sobre las perspectivas a largo plazo del técnico, Carragher dijo en The Overlap: "No digo que vaya a salir mal. Lo que ha tenido el Manchester United durante los últimos seis meses, necesita tenerlo otros 12 meses más: no ser el circo, no ser siempre la historia, y Carrick te da eso.

"Pero, ¿tiene esa magia para ganar el trofeo más importante? Y creo que necesitas llegar a una posición sólida para volver a ser un auténtico club de Champions League.

"Un jugador te lleva hasta cierto nivel, luego necesitamos esa magia. Personalmente, no creo que Carrick tenga esa magia como entrenador para ganar una Champions League o una Premier League".