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Por qué el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, NUNCA ganará la Premier League ni la Champions League mientras Jamie Carragher lanza una afirmación sobre el «polvo de estrellas»
Carragher cuestiona el «toque de estrella» de Carrick
El Manchester United ha encontrado una sensación de serenidad con Carrick que llevaba años echando en falta, pero Carragher sigue sin estar convencido de que el exinternacional inglés sea la solución a largo plazo para un club que aspira a los títulos más importantes. La leyenda del Liverpool cree que, aunque Carrick ha logrado «calmar el circo» en Old Trafford, le faltan esas cualidades intangibles necesarias para imponerse a entrenadores de la talla de Pep Guardiola o Carlo Ancelotti en los escenarios más grandes de todos.
Al hablar sobre las perspectivas a largo plazo del técnico, Carragher dijo en The Overlap: "No digo que vaya a salir mal. Lo que ha tenido el Manchester United durante los últimos seis meses, necesita tenerlo otros 12 meses más: no ser el circo, no ser siempre la historia, y Carrick te da eso.
"Pero, ¿tiene esa magia para ganar el trofeo más importante? Y creo que necesitas llegar a una posición sólida para volver a ser un auténtico club de Champions League.
"Un jugador te lleva hasta cierto nivel, luego necesitamos esa magia. Personalmente, no creo que Carrick tenga esa magia como entrenador para ganar una Champions League o una Premier League".
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El puente hacia un sucesor de talla mundial
La narrativa en torno a la etapa de Carrick se está convirtiendo cada vez más en la de un estabilizador, más que en la de un visionario. Carragher sostiene que la principal función del técnico de 45 años debería ser devolver al Manchester United a un nivel en el que pueda atraer a un ganador contrastado, en lugar de ser el hombre que realmente entregue los títulos.
Carragher amplió esta teoría afirmando: "No creo que Michael Carrick vaya a ganar la liga o la Champions League con el Manchester United, pero ha hecho un muy buen trabajo. Podría firmar una buena temporada y colocar al Manchester United en una posición en la que luego pueda ir a por un entrenador ganador de la Champions League".
Estableciendo una nueva base en Old Trafford
Aunque la vara definitiva del éxito en Old Trafford siempre será la conquista de grandes títulos, Carragher insiste en que la prioridad inmediata debe ser simplemente consolidar su estatus entre la élite europea. Al eliminar el escrutinio mediático incesante que ha lastrado al club en los últimos años, el exdefensa del Liverpool cree que Carrick ha sentado las bases necesarias para encadenar dos clasificaciones consecutivas entre los cuatro primeros.
«Con Carrick... no hay ningún circo alrededor del United», añadió Carragher. «Todo parece muy tranquilo. Llegó, calmó todo, consiguió la clasificación para la Champions League. El objetivo del Manchester United la próxima temporada es asegurarse de volver a estar en la Champions League».
Sin embargo, el comentarista advirtió de que alcanzar ese mínimo no debería garantizar automáticamente el futuro a largo plazo de Carrick, y subrayó que la estabilidad en el ámbito nacional simplemente da tiempo a la directiva para hacer un nombramiento meditado.
Carragher añadió: «Si el United pudiera volver a clasificarse para la Champions League, eso no significa necesariamente que Michael Carrick deba seguir. Pero quieres estar en una posición... para quizá mantener a Carrick, si ha vuelto a hacer un buen trabajo, o ir a por ese entrenador ganador de la Champions League, o ese entrenador que crees que puede llevarte al siguiente nivel. Necesitas otra temporada más en la Champions League».
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El hombre antes del hombre
La opinión de Carragher es compartida en gran medida por Paul Scholes, excompañero de Carrick en el centro del campo, que reconoce que el técnico actual podría ser simplemente una figura de transición que allane el camino para un estratega más consolidado.
«Casi estás diciendo que es el hombre antes del hombre, el hombre que pone calma antes de que llegue ese hombre», señaló Scholes. «Pero es capaz. Carrick tiene un carácter muy decidido, es tranquilo, relajado, como hemos dicho. Ha calmado el circo».
Por ahora, el foco del Manchester United sigue puesto firmemente en mantener esta nueva armonía y asegurar la crucial clasificación para la Champions League que necesita para, con el tiempo, atraer de nuevo a un entrenador de talla mundial a Old Trafford.
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