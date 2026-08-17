Por qué el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, NUNCA ganará la Premier League ni la Champions League, mientras Jamie Carragher hace una afirmación sobre el «polvo de estrellas»

El United ha encontrado una sensación de serenidad con Carrick que llevaba años ausente, pero Carragher sigue sin estar convencido de que el exinternacional inglés sea la solución a largo plazo para un club que aspira a los mayores títulos. La leyenda del Liverpool cree que, aunque Carrick ha conseguido «calmar el circo» en Old Trafford, le faltan esas cualidades intangibles necesarias para imponerse a técnicos como Pep Guardiola o Carlo Ancelotti en los escenarios más grandes de todos.

Al hablar sobre las perspectivas del técnico a largo plazo, Carragher dijo en The Overlap: «No estoy diciendo que vaya a salir mal. Lo que ha tenido el Manchester United en los últimos seis meses necesita tenerlo durante otros 12 meses: no ser el circo, no ser siempre la noticia, y Carrick te da eso.

»Pero, ¿tiene ese toque mágico para ganar el título más grande? Y creo que necesitas llegar a una posición fuerte para volver a ser un auténtico club de la Champions League.

»Un entrenador te lleva hasta cierto nivel, luego necesitamos ese toque mágico. Personalmente, no creo que Carrick tenga ese toque mágico como entrenador para ganar una Champions League o una Premier League».