Por qué el Cesena ha fichado a Ashley Cole: su trayectoria, los motivos y su debut en la Serie B

En las últimas horas se ha producido un cambio de entrenador en la Serie B: el Cesena ha destituido a Michele Mignani y, para sorpresa de todos, ha decidido poner al frente del equipo a Ashley Cole. El ex lateral izquierdo inglés, que jugó en Italia con la Roma, debuta en el banquillo de un primer equipo tras haber entrenado al Chelsea Sub-15 y haber formado parte del cuerpo técnico de la selección inglesa Sub-21 y del Everton cuando Frank Lampard era el entrenador (ambos fueron compañeros de equipo en su etapa en el Chelsea). Cole se retiró del fútbol en el verano de 2019, poniendo fin a su carrera en el Derby County tras más de 700 partidos con el Crystal Palace, el Arsenal, el Chelsea, la Roma y el Los Angeles Galaxy.