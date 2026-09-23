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Por qué el Barcelona se verá obligado a abandonar de nuevo el Camp Nou la próxima temporada después de que se aprobara una financiación de 510 millones de euros
El Barcelona, obligado a un traslado temporal
El Barcelona deberá abandonar temporalmente de nuevo el Camp Nou la próxima temporada tras la aprobación de un nuevo paquete de financiación de 510 millones de euros (438 millones de libras/584 millones de dólares) para instalar la cubierta del estadio. El tesorero del club, Ferran Olive, confirmó que el primer equipo regresará al Estadio Olímpico de Montjuic mientras se llevan a cabo los intensos trabajos de construcción. Los dirigentes del club prevén que el Barça no regresará de forma permanente a su emblemático estadio hasta enero de 2028.
- CordonPress
La junta confirma un paquete de financiación escalonado
Los repetidos retrasos en la construcción han obligado a la directiva a tomar medidas financieras decisivas para mantener en marcha la ambiciosa remodelación del Espai Barca. Durante una votación clave celebrada el fin de semana, los socios del club ratificaron oficialmente el nuevo paquete de financiación para compensar el creciente impacto económico provocado por los contratiempos del proyecto. El Barcelona aclaró que la inyección de capital era necesaria para "cubrir el impacto económico causado por los retrasos en la ejecución del proyecto".
El aumento de los costes eleva el gasto total
Los directivos del club han detallado cómo se estructurará el capital suplementario para finalizar la infraestructura esencial del estadio y la modernización tecnológica. Al detallar el mecanismo en varias fases en un comunicado oficial, el Barcelona anunció: "La operación se estructura en dos componentes".
Al exponer el desglose financiero y los correspondientes instrumentos de mercado, el club explicó: "El primer tramo consiste en 300 millones de euros que permitirán completar el Camp Nou, un proyecto cuyo alcance se ha ampliado de forma significativa respecto a los planes originales mediante la incorporación de nuevas instalaciones, servicios y soluciones tecnológicas. El segundo componente consiste en 210 millones de euros, que se obtendrán mediante dos emisiones de Media Notes de 105 millones de euros cada una. La primera se emitió en julio de 2026, mientras que la segunda está prevista para octubre o noviembre de 2026".
Esta última ronda de endeudamiento eleva el coste total previsto de la ambiciosa remodelación del estadio a casi 2.000 millones de euros (1.700 millones de libras/2.300 millones de dólares).
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Un estadio modernizado espera la gran final
La capacidad actual en los días de partido se sitúa en 62.000 espectadores, aunque esa cifra aumentará hasta 75.000 esta temporada con la reapertura progresiva del tercer anfiteatro. Barcelona volverá a recibir a 95.000 espectadores en enero de 2028 antes de que el aforo alcance su máximo de 105.000 para la temporada 2028-29. El proyecto terminado mostrará de inmediato su grandeza al mundo, después de que la UEFA ya lo haya elegido para albergar la final de la Champions League de 2029.
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