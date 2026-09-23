Los directivos del club han detallado cómo se estructurará el capital suplementario para finalizar la infraestructura esencial del estadio y la modernización tecnológica. Al detallar el mecanismo en varias fases en un comunicado oficial, el Barcelona anunció: "La operación se estructura en dos componentes".

Al exponer el desglose financiero y los correspondientes instrumentos de mercado, el club explicó: "El primer tramo consiste en 300 millones de euros que permitirán completar el Camp Nou, un proyecto cuyo alcance se ha ampliado de forma significativa respecto a los planes originales mediante la incorporación de nuevas instalaciones, servicios y soluciones tecnológicas. El segundo componente consiste en 210 millones de euros, que se obtendrán mediante dos emisiones de Media Notes de 105 millones de euros cada una. La primera se emitió en julio de 2026, mientras que la segunda está prevista para octubre o noviembre de 2026".

Esta última ronda de endeudamiento eleva el coste total previsto de la ambiciosa remodelación del estadio a casi 2.000 millones de euros (1.700 millones de libras/2.300 millones de dólares).