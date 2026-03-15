A pocos meses del final de la temporada, los clubes están empezando a planificar el mercado de fichajes de verano y, en el Barcelona, se está prestando especial atención al refuerzo de la defensa. Entre los jugadores incluidos en la lista del club español como posibles objetivos para el verano, también figura el nombre de Alessandro Bastoni, nacido en 1999, del Inter y titular de la selección de Gattuso. Rumores de mercado que preocupan a los aficionados nerazzurri, ya que, según informa el diario español Sport, el Barça ha realizado un primer sondeo preliminar para ver si hay margen para una posible negociación.
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Por qué el Barcelona quiere a Bastoni: la petición de Flick y los primeros contactos
¿UN GOLPE AL BARCELONA? LAS RAZONES DE UN POSIBLE ATAQUE
El Barcelona podría renovar varios puestos de la defensa este verano, ya que Christensen y Araujo podrían abandonar el club; por eso, la directiva está barajando varios perfiles y, entre ellos, como ya se ha mencionado, se encuentra el de Bastoni: el central del Inter ha sido identificado como uno de los principales objetivos porque, según la directiva, se le considera uno de los mejores de Europa en la fase de construcción del juego entre los jugadores de su posición, y el equipo de Flick apuesta mucho por la construcción desde atrás; además, es un nombre que pone de acuerdo a todo el mundo en el Barça y del que están convencidos tanto el entrenador como el director deportivo Deco.
OTROS OBJETIVOS DEL BARCELONA
Como ya se ha dicho, Bastoni no es el único nombre en el que el Barcelona ha puesto el foco. El defensa del Inter le gusta a Flick, quien lo considera uno de los perfiles ideales para la construcción desde atrás, pero la directiva también está barajando otros jugadores: entre los nombres que más gustan se encuentran Josko Gvardiol, nacido en 2002 y del Manchester City, y Gonçalo Inácio, nacido en 2001 y del Sporting de Lisboa. No se descarta que puedan llegar incluso más de un refuerzo en defensa, teniendo en cuenta que el objetivo es rejuvenecer la línea defensiva.