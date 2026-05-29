Para el Newcastle: un cambio de estrategia revelador. El club luchó por retener a Alexander Isak el verano pasado, pero al final le dejó fichar por el Liverpool. Habría sido mejor dejarle marchar desde el principio, pues su incertidumbre perjudicó a Eddie Howe y a la plantilla. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, y por una cifra excelente. Gordon es trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha demostrado en club o selección valer 69 millones de libras. El desafío es invertir ese dinero con inteligencia, pues ya malgastaron lo que recibieron por Isak y, este verano, atraer talento será complicado. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions y su pobre 12.º lugar en la Premier, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak, muestran que el club no asusta a la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

Para el Barcelona: Una señal preocupante. El club, aún limitado por sus problemas económicos y las normas de La Liga, gastó 80 millones en Gordon apenas sanear sus cuentas. El internacional inglés debería ser una incorporación útil: puede jugar en cualquier posición de la línea de tres delanteros y es una máquina de presionar —a diferencia de Marcus Rashford—, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a su fichaje. Es cierto que un buen Mundial podría justificar la inversión y que marcó 10 goles en Champions este año, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En sus últimos 60 partidos de Premier solo marcó doce goles, cifra más cercana a su media real. Aunque aportará trabajo y puede costar menos que Rashford, había opciones más baratas. Nota: C+

Para Gordon: el sueño cumplido. A pesar de su irregularidad en la Premier, el inglés logra por fin fichar por un grande. Admitió que los rumores sobre el Liverpool, su equipo de la infancia, le tentaron, y que el Bayern parecía su destino este verano. Sin embargo, los bávaros, como es comprensible, se echaron atrás ante el precio de venta, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo presión para justificar su fichaje, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de rol secundario. Deberá ganarse la titularidad en un plantel lleno de estrellas, y eso no será fácil. Basta ver el caso de Rashford, hoy prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon quizá aún no cree en su suerte: pasará de jugar con Anthony Elanga a compartir once con Lamine Yamal. Nota: A

Mark Doyle