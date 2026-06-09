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Por qué el Barcelona está «preocupado por Lamine Yamal», ahora que este joven prodigio se prepara para intentar conquistar el título mundial con la selección española
Temor a un regreso prematuro
El Barcelona está cada vez más inquieto por cómo la selección española gestiona la recuperación de Lamine Yamal, y la preocupación crece de cara al debut mundialista. Según Sport, el club teme que el joven regrese antes de completar un proceso de recuperación totalmente controlado.
España se muestra optimista sobre su disponibilidad, pero el Barça insiste en la precaución para un jugador aún en desarrollo físico.
La tensión aumentó tras las declaraciones del seleccionador Luis de la Fuente sobre el estado de varios jugadores clave, que sugieren que el joven está cerca de volver.
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El optimista informe de De la Fuente
De la Fuente informó que Yamal evoluciona bien y podría reaparecer antes de lo esperado. También afirmó: «Lamine, Mikel Merino y Nico Williams avanzan rápido en su recuperación. Creo que todos estarán listos para el primer partido, pero valoraremos si es conveniente que jueguen, más allá del riesgo, porque pensamos en los siguientes encuentros».
La noticia tranquiliza a España, pero preocupa en el Camp Nou. Yamal se lesionó el bíceps femoral de la pierna izquierda el 22 de abril, en la victoria del Barcelona sobre el Celta de Vigo, y aún no ha vuelto a jugar.
Los expertos médicos advierten del riesgo de recaída
La cautela del club se ve respaldada por el testimonio médico, ya que el exjefe de fisioterapia del Barcelona, Juanjo Brau, ha destacado los peligros de una reincorporación precipitada.
Brau advierte que la reincorporación debe ser gradual, lo que choca con la alta intensidad de un Mundial.
Además, advirtió que el riesgo de recaída persiste desde el alta médica hasta un mes y medio después, periodo crítico para un jugador explosivo como Yamal, cuyo juego de cambios bruscos de ritmo y regates agresivos somete a enorme carga los isquiotibiales.
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Una carrera contrarreloj para Cabo Verde
España debutará en el Mundial contra Cabo Verde el 15 de junio, 54 días después de la lesión de Yamal. Ese plazo lo sitúa en el límite inferior de recuperación, no en las ocho semanas recomendadas para este tipo de desgarros.
Todavía no ha vuelto a la competición, pues se quedó en la concentración trabajando en su recuperación en lugar de viajar con España para el amistoso contra Perú. Para el Barcelona, el riesgo de perder a su joven estrella por una lesión grave supera cualquier beneficio de que juegue el primer partido con la selección.