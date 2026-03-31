Es una de las temporadas más complicadas para la Fiorentina, que mes tras mes se ha visto arrastrada a la parte baja de la clasificación y ahora —desde hace tiempo— lucha por evitar el descenso. Los viola comenzaron la temporada con Stefano Pioli, pero en noviembre se produjo un cambio de rumbo y el equipo pasó a manos de Paolo Vanoli; la llegada del exentrenador del Venezia logró dar el impulso que el club esperaba, levantando un poco la cabeza y saliendo de los tres últimos puestos: a ocho jornadas del final de la temporada son quintos por la cola, con dos puntos de ventaja sobre la zona de descenso.
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Por qué Dodô aún no ha renovado con la Fiorentina: los detalles y el interés del Inter y del Barcelona, a dónde podría ir este verano
LOS DETALLES DE LA NEGOCIACIÓN
Entre los jugadores clave del equipo se encuentra el brasileño Dodô, un extremo derecho nacido en 1998 que puede jugar tanto de lateral como de extremo. Su contrato vence en junio de 2027; desde hace tiempo se habla de una posible renovación, pero por el momento la situación está estancada: las negociaciones comenzaron hace más de un año, pero hay una diferencia entre las pretensiones del jugador y las ofertas del club, y —más o menos— sigue siendo la misma. Además, en los últimos meses, el club, que antes presionaba para conseguir una prórroga, está tomando tiempo porque quiere evaluar el rendimiento y las condiciones del jugador de aquí al final de la temporada.
¿A DÓNDE PUEDE IR DODO?
Las partes podrían volver a negociar una prórroga dentro de un par de meses, al final de la temporada, cuando se sepa si la Fiorentina habrá logrado mantenerse en la Serie A o no. Teniendo en cuenta que el contrato vence dentro de un año, si no se llega a un acuerdo para la renovación, Dodô podría abandonar la Fiorentina el próximo verano, con lo que el club evitaría el riesgo de perderlo a coste cero dentro de un año. El Barcelona y el Inter se encuentran entre los clubes que se han interesado por el brasileño en los últimos meses; en verano, la Roma también se informó sobre él, ya que lo consideraba una alternativa en el mercado a Wesley.