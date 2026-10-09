Preguntado por eso y por las sanciones que podrían imponerse, el exdefensa del City Mills, que hablaba por cortesía de Gambling.com, la guía de los mejores casinos online, dijo a GOAL: «Ahí está el problema. Das por hecho que después de eso [2018], financieramente estaban bien. Pero eso solo fue posible porque tenían una base mucho mayor para empezar.

«¿Dónde trazas la línea de hasta qué punto esto te benefició después de 2018, 2019, en lugar de antes? Porque si no hubieras tenido esta base, no habrías podido atraer a estos jugadores. No habrías podido hacer esto con tu estadio. No habrías tenido que hacer X, Y, Z. Es aún más complicado.

«No hay una solución perfecta en todo esto. Creo que hay que trazar una línea y decir: “bien, de acuerdo, hasta este punto se incumplieron estas reglas, por lo tanto, esta es la sanción que se va a imponer porque no podemos hacerlo de forma retroactiva porque no tiene sentido”.

«Puedes quitar títulos, es irrelevante. Puedes quitar medallas y trofeos a los jugadores, es irrelevante. Ya han vivido esos momentos, ya han tenido esos días, ya han cobrado esas primas. Has tenido todos los beneficios de eso durante varios años.

«Si quieres venir y quitarme mi medalla de la Carling Cup [ganada con el Middlesbrough en 2004], ven y quítamela. Yo seguí ganando la Carling Cup. Puedes comprarme la medalla. Tú no la ganaste, yo sí. Así que, como jugador, es un poco irrelevante que quieras quitar esos títulos. No cambia nada.

«Si fuera esta temporada o la pasada, sería ligeramente distinto, pero estamos hablando de hace casi 10 años. En la práctica, da igual. Sería como volver ahora y decir: “bueno, en 1966 el balón no cruzó la línea, por lo tanto, Inglaterra no ganó la Copa del Mundo”. Por desgracia, creo que ahora solo sigue vivo Sir Geoff Hurst. Más de 50 años después, es un poco irrelevante.

«Así que los castigos retroactivos son increíblemente difíciles. La cuestión es cómo sancionas y castigas al club de cara al futuro. Y, de nuevo, eso va a ser increíblemente complicado».