Getty Images Sport
Traducido por
Por qué Declan Rice se ve como un «jugador de partidos importantes» mientras el Arsenal busca el doblete de Premier League y Liga de Campeones
Estar a la altura de las grandes ocasiones
Rice ya sabe lo que es triunfar en Europa: capitaneó al West Ham en la final de la Conference League. Ahora, a punto de liderar el centro del campo del Arsenal en la final de la Liga de Campeones, la apuesta es mayor que nunca. El mediocampista de 27 años asegura tener el temperamento para brillar bajo presión y se define como un jugador de grandes citas.
«Me gustaría decir que soy un jugador de partidos importantes», declaró Rice en una entrevista con uefa.com antes de la final. «En las competiciones más grandes, todos tenemos que dar un paso al frente en cada momento. Creo que nuestro equipo lo ha hecho en los últimos años en los partidos importantes: hemos dado un paso al frente, especialmente en la Liga de Campeones. Hay algunos de nosotros que tenemos eso dentro, y lo vamos a necesitar también de cara a la final».
- Getty Images Sport
Aprender de las decepciones del pasado
Aunque Rice celebró un título en Praga con los Hammers, su carrera incluye dolorosas finales perdidas, como las dos Eurocopas con Inglaterra. En vez de desanimarse, el centrocampista se motiva para no repetir ese «dolor». Asegura que cada derrota lo prepara para enfrentar al PSG de Luis Enrique.
«He perdido varias finales: dos Eurocopas y la Copa de la Liga. Llegas, quieres el trofeo y duele no conseguirlo. Pero esas derrotas te impulsan; te dan más ganas de ganar y ojalá sigamos haciéndolo», afirmó el centrocampista.
En busca de un doblete histórico en Budapest
Con la medalla de la Premier League asegurada, toda la atención se centra ahora en el «precioso trofeo» que se le ha resistido al Arsenal a lo largo de su historia. Tras caer ante el PSG en las semifinales de la temporada pasada, Rice insiste en que los Gunners han aprendido las lecciones necesarias para dar un paso más esta vez. Cree que la plantilla está lista para «darlo todo» y terminar la temporada por todo lo alto.
«El PSG es un gran equipo; lo enfrentamos dos veces el año pasado y el resultado pudo ser cualquiera. ¿Qué aprendimos de esa derrota en semifinales? Que debemos aprovechar cada ocasión, porque tuvimos muchas», advirtió Rice.
- Getty Images Sport
¡Menuda oportunidad!
Rice fue clave en la campaña del Arsenal hacia el título de la Premier League, acabando con 22 años sin ganar. Marcó cuatro goles y dio siete asistencias en 36 partidos. El centrocampista de 27 años sabe que llegar a la final de la Liga de Campeones es una oportunidad única para lograr el título que se le resiste a su equipo.
Rice declaró: «Es la competición más importante del fútbol. La final de la Liga de Campeones, no hay nada más grande. ¡Qué oportunidad! Será el último partido de la temporada, así que hay que despedirse por todo lo alto y darlo todo».