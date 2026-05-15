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Por qué Declan Rice, la estrella del Arsenal valorada en 105 millones de libras, dejó «muy triste» al capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, con su decisión de fichaje
Fernandes reconoce su decepción por el traspaso de Rice
El capitán del United, Fernandes, admitió que esperaba el fichaje de Rice antes de que el centrocampista pasara del West Ham al Arsenal por 105 millones de libras (140 millones de dólares) en 2023. El United buscaba un mediocampista defensivo dominante, y Fernandes creía que Rice era la solución. Sin embargo, el inglés eligió el Arsenal, donde ya es pieza clave bajo Mikel Arteta.
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Fernandes explica por qué Rice habría sido la opción ideal para el United
La llegada de Rice ha sido clave en la mejora del Arsenal, donde se ha erigido como uno de los jugadores más influyentes de la Premier League. Sobre su fichaje, Fernandes admitió en JoelBeyaTV:
«Siempre he dicho que Rice era un jugador para el Man United, me entristeció mucho que eligiera irse al Arsenal», declaró Fernandes en JoelBeyaTV. «Siempre pensé que encajaría a la perfección en nuestro club».
«Es muy especial»
A pesar de la decepción por los fichajes fallidos, Fernandes ha brillado esta temporada. El capitán del United ganó el premio «Jugador del Año» de la Asociación de Periodistas de Fútbol tras batir varios récords. Con 19 asistencias en la liga, a sus 31 años está a un paso del récord histórico que comparten Thierry Henry y Kevin De Bruyne.
«Es bonito ver que mucha gente ha votado por ti; sé que este premio es muy importante en el Reino Unido, así que para mí es muy especial», declaró Fernandes. «Además, viene de quienes siguen el fútbol en todo el país y de quienes trabajan entre bastidores, y eso lo hace aún más especial. Claro, gusta leer cosas buenas, aunque también vienen las malas, pero eso viene con el trabajo.
«En estos momentos estoy muy agradecido a quienes votaron por mí y a quienes no lo hicieron. Sabemos que el fútbol es un deporte colectivo, pero recibir un reconocimiento individual por tu trabajo durante la temporada es muy especial».
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El Arsenal está a un paso de conseguir un posible título
En la recta final de la temporada, Rice sigue siendo clave para el Arsenal en su lucha por los títulos. Se espera que el centrocampista sea fundamental ante el Burnley en la pelea por la Premier League. Luego, los Gunners desafiarán al París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones. Mientras tanto, Fernandes llevó a los Red Devils a la próxima Champions y ya se prepara para enfrentar al Nottingham Forest.