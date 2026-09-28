La relación entre el Parma y Carlos Cuesta se ha interrumpido después de una victoria, la despedida ha llegado una semana después del triunfo contra el Genoa en la última jornada de liga; al final de ese partido se habló de un De Rossi en el alambre - lo que se desprende a día de hoy es plena confianza por parte del club rossoblù - pero, por sorpresa, ha sido el técnico español quien ha dejado el Parma. No se trata de un despido, las partes han encontrado el acuerdo para una rescisión de mutuo acuerdo del contrato y ahora Cuesta quedará libre para firmar con un nuevo club.
Por qué Cuesta ha dejado el Parma y qué se sabe sobre su sustituto: negociaciones avanzadas con Gilardino
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Cuesta-Parma, qué hay detrás del adiós
Detrás de la decisión de separarse hay divergencias entre el club y el entrenador, ligadas sobre todo a las decisiones tomadas en verano en el mercado: el Parma ha sido uno de los equipos más activos en el mercado de salidas con los traspasos de Pellegrino, Suzuki y Circati, además del no regreso de Strefezza, que era uno de los jugadores pedidos por el técnico. Cuesta deja el Parma tras una victoria, un empate y tres derrotas en las primeras cinco jornadas de liga, a las que también se suma la eliminación de la Copa Italia en la segunda ronda contra la Cremonese.
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Contactos con Gilardino
Tras el final de la pasada temporada, y la permanencia lograda con el Parma, Cuesta había recibido algunas propuestas del extranjero, entre España, Francia y Alemania, pero en una reunión con el club a comienzos de junio había comunicado su voluntad de seguir en el Parma; la idea, por tanto, era continuar juntos para sacar adelante el proyecto, la interrupción de la relación llegó por algunas visiones diferentes de cara al mercado. El favorito para ocupar su lugar esAlberto Gilardino, con quien ya ha habido contactos y se está hablando de la composición del cuerpo técnico.
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