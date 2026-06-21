Por qué Cristiano Ronaldo es inmune a las críticas: Diogo Dalot explica que el mejor jugador portugués de la historia cuenta con el apoyo inquebrantable de sus compañeros de la selección

Tras el empate 1-1 de Portugal con la República Democrática del Congo en su debut mundialista, la crítica se cebó con la selección y su capitán. En las redes se desató la tormenta, y figuras como Thierry Henry pidieron dejar de lado los récords de Ronaldo y priorizar el juego colectivo.

Sin embargo, Dalot reveló que el plantel de Roberto Martínez lo esperaba. «En el vestuario hablamos antes del Mundial sobre las redes y las críticas. Parecía que lo veíamos venir. Con un plantel como el nuestro, sobre todo con un jugador como Cristiano, debemos estar preparados, un poco más de lo habitual».