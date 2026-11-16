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Por qué Claude Makelele es el mejor mediocentro defensivo de todos los tiempos: el exjugador del PSG sitúa a futbolistas del Chelsea y del Barcelona entre los tres mejores de esa posición en la actualidad
Cómo Makelele, ganador de títulos, se convirtió en una figura destacada
A lo largo de la historia, los entrenadores han buscado piezas individuales clave en sus respectivos centros del campo que permitan al equipo funcionar sin contratiempos. Esas figuras no siempre acaparan los titulares, pues suelen pasar algo desapercibidas, pero su valor para el equipo nunca puede ignorarse ni subestimarse.
Quienes están dispuestos a guardar la posición y apagar incendios en el centro del campo ayudan a aliviar la presión sobre la defensa y permiten que prospere el talento ofensivo. Son el arquetipo de futbolista que recupera el balón y lo entrega, héroes que no suelen recibir reconocimiento.
Durante la década de 1990, Makelele contribuyó a que los centrocampistas encargados del trabajo menos vistoso ganaran protagonismo. Tras irrumpir en escena en su país natal con el Nantes y el Marsella, pasó una fructífera etapa en España: jugó en el Celta de Vigo antes de proclamarse campeón de La Liga y de la Champions League en Madrid.
En el Chelsea conquistó dos títulos de la Premier League y tres copas nacionales, además de disputar otra final de la máxima competición europea a las órdenes de Jose Mourinho y compañía.
No fue convocado para la selección de Francia que ganó el Mundial de 1998, ya que el capitán Didier Deschamps ocupaba su posición preferida, pero disputó 71 partidos con Francia y se le atribuye ampliamente haber puesto de moda la posición de mediocentro defensivo hasta convertirla en lo que es hoy.
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La leyenda francesa sigue siendo el mejor mediocentro defensivo de todos los tiempos
Preguntado si Makelele sigue siendo el máximo exponente de esa posición, Mulumbu, que habló en colaboración con Parimatch Online Casino, declaró a GOAL: «Sin duda es el mejor porque, si te fijas en cómo jugaba cuando estaba en el Celta de Vigo y después en el Real Madrid, creo que definió a la nueva generación de mediocentros defensivos. Si miras a los mejores que han surgido recientemente, puedes mencionar a Rodri o a Vitinha. Todos hacen cosas parecidas a las que hacía Makelele.
«Antes de Makelele, el mediocentro defensivo era simplemente un jugador que estaba ahí para defender. Ahora se puede ver que, tanto en lo táctico como por la calidad técnica que tenía, aportó una nueva generación al fútbol. Así que, sin duda, es el mejor con el que he jugado y el mejor que he visto».
Los tres mejores mediocentros defensivos de 2026
La mayoría de los equipos que triunfan en el fútbol moderno cuentan con alguien situado por delante de la defensa que ayuda a conectar los tres tercios del campo. Puede hacer entradas, pasar el balón y aportar de vez en cuando uno o dos goles importantes.
Casemiro y N’Golo Kante han recibido numerosos elogios mientras disfrutaban de la gloria en la Champions League y el Mundial, mientras que el internacional español Rodri ganó el Balón de Oro en 2024.
Preguntado por sus mediocentros defensivos favoritos de la actualidad, Mulumbu respondió: «Mi trío favorito lo forman Pedri, Vitinha y Caicedo. La diferencia con esos tres es que tienen un gran impacto en sus equipos. Cuando no juegan, se nota. Se ve que falta algo.
«Es el eslabón más importante del equipo en esta nueva generación. Contar con un mediocentro defensivo que, obviamente, pueda defender y romper líneas al mismo tiempo, además de aportar algunos goles. Creo que esos tres lo están haciendo muy bien. Pero [Declan] Rice también puede entrar en esta conversación».
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Equipos dispuestos a pagar más de 100 millones de libras para cubrir una posición clave
La estrella ecuatoriana Caicedo fichó por el Chelsea en una operación que podría alcanzar los 115 millones de libras (152 millones de dólares), lo que demuestra lo cotizados que están los mediocentros defensivos, mientras que Rice se marchó al Arsenal en una operación de nueve cifras, aunque en el Emirates Stadium ha pasado a jugar más como un 8 que como un 6.
Pedri, el cerebro del Barcelona, ganó el Mundial con España, mientras que Vitinha ha conquistado dos Champions League consecutivas con el PSG. Todos cuentan con legiones de seguidores fieles en todo el mundo, pero siguen los ilustres pasos del pionero Makelele.
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