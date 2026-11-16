A lo largo de la historia, los entrenadores han buscado piezas individuales clave en sus respectivos centros del campo que permitan al equipo funcionar sin contratiempos. Esas figuras no siempre acaparan los titulares, pues suelen pasar algo desapercibidas, pero su valor para el equipo nunca puede ignorarse ni subestimarse.

Quienes están dispuestos a guardar la posición y apagar incendios en el centro del campo ayudan a aliviar la presión sobre la defensa y permiten que prospere el talento ofensivo. Son el arquetipo de futbolista que recupera el balón y lo entrega, héroes que no suelen recibir reconocimiento.

Durante la década de 1990, Makelele contribuyó a que los centrocampistas encargados del trabajo menos vistoso ganaran protagonismo. Tras irrumpir en escena en su país natal con el Nantes y el Marsella, pasó una fructífera etapa en España: jugó en el Celta de Vigo antes de proclamarse campeón de La Liga y de la Champions League en Madrid.

En el Chelsea conquistó dos títulos de la Premier League y tres copas nacionales, además de disputar otra final de la máxima competición europea a las órdenes de Jose Mourinho y compañía.

No fue convocado para la selección de Francia que ganó el Mundial de 1998, ya que el capitán Didier Deschamps ocupaba su posición preferida, pero disputó 71 partidos con Francia y se le atribuye ampliamente haber puesto de moda la posición de mediocentro defensivo hasta convertirla en lo que es hoy.