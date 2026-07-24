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Por qué Christian Pulisic, la «pesadilla», podría reemplazar a Mohamed Salah en el Liverpool, y cómo explica sus dificultades en la Premier League con el Chelsea
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Pulisic ganó la Liga de Campeones con el Chelsea antes de fichar por el Milán
Pulisic ganó la Liga de Campeones en Stamford Bridge, pero nunca convenció del todo con los Blues. En 2023 fichó por el San Siro, ilusionado con un nuevo reto.
En Italia ha sido productivo y ha batido sus marcas personales de goles. Este dinámico jugador de 27 años ha aprovechado su versatilidad y se ha convertido en uno de los favoritos de la afición tras adaptarse a la Serie A.
Sin embargo, su futuro es incierto: desde hace meses hay una propuesta de renovación sobre la mesa, pero aún no la ha firmado, lo que deja la puerta de salida entreabierta.
Tras ver cómo «Capitán América» ha crecido bajo presión y asumido responsabilidades con club y selección, varios grandes de Europa valoran ficharlo.
El Liverpool está entre ellos. Tras la marcha del «Rey egipcio» Salah, los Reds buscan un sustituto de garantías para el flanco derecho del ataque.
¿Puede Pulisic, estrella de la selección masculina de Estados Unidos, reemplazar a Salah en el Liverpool?
Pulisic, con su velocidad y olfato de gol, cumple muchos requisitos. Su compatriota Spector cree que el jugador nacido en Pensilvania triunfaría en Merseyside y lo explicó aGOAL en una entrevista realizada junto a UFL on mobile: «Yo también lo veo así. No sé si “estilo de contraataque” es la forma correcta de expresarlo, porque el Liverpool no se limita solo a eso, pero sin duda, cuando los ves avanzar, lo hacen a gran velocidad, y eso es algo que a él se le da extremadamente bien.
Tiene confianza, se lanza contra los rivales. Para un defensa es una pesadilla: un jugador dinámico, rápido y ágil es lo último que quieres».
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Análisis: Por qué Pulisic no brilló en el Chelsea
Pulisic seguía buscando sacar el máximo partido a su potencial en el Chelsea. Spector explicó por qué las cosas no funcionaron en Londres para un jugador con todas las cualidades para brillar en la Premier: «No rindió al nivel esperado en el Chelsea.
En un club como el Chelsea tienes que hacerlo. Hay varios jugadores del Chelsea, del Manchester United o del Manchester City que no rindieron o no estuvieron a la altura. Esos clubes pueden prescindir de quienes no encajan.
Para mí, gran parte del problema es encontrar al jugador adecuado en el momento adecuado, y esa es la mayor incógnita. Cualquiera que entienda de fútbol puede identificar a un buen jugador, incluso un aficionado ocasional, pero lo difícil es saber si ese futbolista encajará en el momento justo; esa es la parte realmente complicada.
«En mi opinión, Pulisic simplemente no encajaba en el momento adecuado en el Chelsea. Por eso le costó tanto y no sé si ese estilo de juego le conviene».
Mundial 2026: Las críticas a Pulisic se consideran injustas
Pulisic podría buscar un nuevo reto en su club tras el frustrante Mundial 2026, donde Estados Unidos cayó en octavos y sus líderes fueron cuestionados.
Spector, quien sigue siendo una figura emblemática de la selección estadounidense, añadió: «Sin duda le quedan uno o quizá dos Mundiales por delante. Quizá este no haya sido su mejor Mundial, y es un argumento válido.
No jugó todos los partidos y perdió ritmo. Cuando sales del campo, te cuesta mantener el nivel mientras los demás mejoran.
Los mejores jugadores mejoran en cada partido, pero él no mostró esa consistencia.
«Algunas críticas han sido duras. No es justo compararlo con otros estadounidenses del pasado con tan pocos partidos. En un Mundial se espera que los líderes brillen.
«Sigo pensando que fue realmente eficaz; en algunos momentos se mostró peligroso. Pero estoy seguro de que él sería el primero en admitir que no estuvo en su mejor momento. Estoy seguro de que está tan frustrado, si no más, como cualquier otro».
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¿En qué equipo jugará Pulisic la temporada 2026-27?
Pulisic descansa tras el Mundial para recargar energías antes de volver al club. Aún se desconoce dónde jugará en la temporada 2026-27.
El Milan desea que lideren una nueva era bajo Rubén Amorim, exentrenador del Manchester United, aunque clubes como el Liverpool podrían presentar una oferta y forzar a los rossoneri a escuchar propuestas.
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