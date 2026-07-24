Por qué Christian Pulisic, la «pesadilla», podría reemplazar a Mohamed Salah en el Liverpool, y cómo explica sus dificultades en la Premier League con el Chelsea

Pulisic ganó la Liga de Campeones en Stamford Bridge, pero nunca convenció del todo con los Blues. En 2023 fichó por el San Siro, ilusionado con un nuevo reto.

En Italia ha sido productivo y ha batido sus marcas personales de goles. Este dinámico jugador de 27 años ha aprovechado su versatilidad y se ha convertido en uno de los favoritos de la afición tras adaptarse a la Serie A.

Sin embargo, su futuro es incierto: desde hace meses hay una propuesta de renovación sobre la mesa, pero aún no la ha firmado, lo que deja la puerta de salida entreabierta.

Tras ver cómo «Capitán América» ha crecido bajo presión y asumido responsabilidades con club y selección, varios grandes de Europa valoran ficharlo.

El Liverpool está entre ellos. Tras la marcha del «Rey egipcio» Salah, los Reds buscan un sustituto de garantías para el flanco derecho del ataque.