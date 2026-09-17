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Por qué Carlos Baleba, valorado en 70 millones de libras, podría ser la respuesta a los problemas defensivos del Manchester United mientras un exlateral de los Red Devils habla sobre un cambio táctico
El Manchester United solo ha dejado su portería a cero una vez esta temporada
Puede que esa reverencia no llegue antes del primer parón internacional de 2026-27, ya que al United solo le queda un partido más antes de que la competición doméstica se detenga durante tres semanas. Ese encuentro será a domicilio ante el Fulham el domingo.
El equipo de Michael Carrick afronta ese duelo con la confianza colectiva tocada tras dos derrotas consecutivas. La derrota en el derbi contra el City se produjo en circunstancias polémicas, antes de caer después eliminado de la Carabao Cup en casa.
El United iba ganando 2-0 su encuentro de tercera ronda contra el Brighton cuando apenas se habían cumplido 10 minutos, pero sufrió un dramático desplome en la segunda parte a medida que se abrían enormes huecos en una zaga de cuatro muy retocada.
Aunque Carrick agitó su alineación en ese partido, jugadores como Harry Maguire, Lisandro Martinez y Luke Shaw tampoco han estado mucho mejor, ya que la zaga del Manchester United ha encajado siete goles en cuatro partidos de la Premier League. Su única portería a cero esta temporada llegó en una victoria en la Champions League contra el Sabah.
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¿Puede Baleba ser la respuesta a los problemas del Manchester United?
Baleba podría ayudar a frenar el caudal de ataques rivales que atraviesan el centro del campo, ya que el combativo jugador de 22 años aporta una energía y una tenacidad importantes a la hora de desempeñar un papel de pivote.
Simpson, en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Free Bets, hogar de las mejores casas de apuestas, dijo cuando se le preguntó cómo puede el United empezar a tapar algunas fugas preocupantes: «Creo que vamos a necesitar a Baleba, aunque me gustan Youri [Tielemans] y Kobbie [Mainoo].
»Creo que con el balón, esos tres, no hay nadie mejor: Kobbie, Youri y Bruno [Fernandes]. Como trío, en los entrenamientos serán increíbles con el balón, mientras que quizá sin él, ahí es donde creo que la línea de cuatro está teniendo problemas. Delante de ellos, no tienen esa protección, así que quedan más expuestos. Probablemente por eso hará falta Baleba».
Amorim apostó con terquedad por los carrileros en su sistema
El United resistió cualquier impulso de reforzar su línea defensiva durante el mercado de fichajes de verano, o no pudo identificar incorporaciones adecuadas al precio correcto, y ha vuelto a una línea tradicional de cuatro después de ver cómo el exentrenador Ruben Amorim se empeñaba en mantener una defensa de tres centrales y carrileros.
Sobre ese ajuste táctico y si ciertos fichajes se hicieron para encajar en un sistema que ya no está en vigor, el exlateral derecho del United Simpson dijo: «[Diogo] Dalot jugaba como carrilero izquierdo, [Patrick] Dorgu jugaba como carrilero derecho, [Noussair] Mazraoui jugaba como carrilero.
«Dorgu, entiendo lo que dices, probablemente haya sido fichado como carrilero, pero no creo que lo sea. Creo que hay tipos específicos de jugadores que sí desempeñan ese papel, y no sé si ellos lo hacen.
«Creo que está demasiado verde para ser un carrilero sólido de ida y vuelta. Arriba, en el último tercio, puede hacer sus cosas y quizá no activarse atrás. Dalot, de cara al ataque, se incorpora, pero no diría que su calidad en el último tercio sea excelente. Realmente no asocias a Dalot con poner un balón al área en el último tercio, controlar y centrarlo. Está en plena forma. Mazraoui es un lateral defensivo, que es lo que era yo. Simplemente creo que Luke no puede hacer tanto».
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¿Buscará el Manchester United volver a gastar en el mercado de enero?
El Manchester United puede volver a buscar inspiración en el mercado de fichajes en enero, pero necesita superar el otoño, el inicio del invierno y adentrarse en el nuevo año antes de que pueda incorporar más efectivos a su plantilla.
Baleba, una vez se haya recuperado por completo de la dolencia en los ligamentos del tobillo que le ha estado frenando, podría ser la solución que buscan Carrick y compañía, pero el consenso general es que se necesitan refuerzos para volver a ser aspirantes serios a los trofeos más prestigiosos.
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