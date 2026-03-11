En las últimas semanas se han intensificado los rumores sobre una posible salida de Hakan Calhanoglu del Inter al final de la temporada. Después de muchos años, el centrocampista turco podría poner fin a su aventura en Italia, se habla a menudo de su regreso a su país natal y el Galatasaray permanece a la espera. Su contrato con el Inter expira en junio de 2027 y, en estos meses, se esperaba que se iniciaran las conversaciones para una posible renovación, pero las partes nunca se han puesto de acuerdo. Con solo un año y medio de contrato, el club podría plantearse vender a Calhanoglu este verano para evitar el riesgo de perderlo sin contraprestación alguna dentro de un año.
Por qué Calhanoglu podría dejar el Inter en verano: quién lo quiere y quién podría ficharlo el Inter para sustituirlo
¿A DÓNDE PUEDE IR CALHANOGLU?
Por un lado, está el interés del club por monetizar, y por otro, la voluntad del jugador, que nunca ha ocultado su deseo de volver a Turquía tarde o temprano. El verano pasado, el Galatasaray llegó a Milán con una oferta concreta por el centrocampista, que el mes pasado cumplió 32 años, pero la propuesta fue considerada demasiado baja por el Inter, que ni siquiera la tuvo en cuenta. En segundo plano está la posibilidad de que clubes árabes estén interesados en romper la banca: desde la Saudi Pro League siempre están atentos a los movimientos del mercado europeo, y Calhanoglu puede convertirse en un perfil adecuado para varios equipos.
¿Quién puede fichar al Inter para sustituir a Calhanoglu?
Desde hace algunos años, en el Inter, todo —o casi todo— gira en torno a Calhanoglu. Él más otros diez, y cuando no está disponible (como en el último período), su ausencia se nota bastante. Si se marchara, está claro que los nerazzurri buscarían un sustituto, un centrocampista de su nivel capaz de gestionar el juego y poner orden en el centro del campo: antes de que se lesionara, Nicolò Rovella era una opción atractiva, pero tras una temporada casi siempre en el banquillo, los focos del mercado ya no apuntan al jugador de la Lazio nacido en 2001. en verano se intentó fichar a Manu Koné, de la Roma, y en la lista para el verano está Leon Goretzka, que dejará el Bayern de Múnich a coste cero, y del Brujas puede volver Aleksandar Stankovic, por el que el Inter tiene una cláusula de recompra de 23 millones (que subirá a 25 en el verano de 2027). La solución interna es Piotr Zielinski, pero la sensación es que solo se trata de un parche para esta temporada, cuando Calhanoglu no está disponible.