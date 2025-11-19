Por qué Barcelona le pidió de manera extraña a Robert Lewandowski que 'dejara de marcar goles' al final de su temporada de debut con los Blaugrana

El medio italiano Calciomercato ha informado que AC Milan está preparando un intento fresco y más serio para fichar al delantero de 37 años el próximo verano. Los Rossoneri han señalado a Lewandowski como un objetivo prioritario para junio, creyendo que su presencia podría acelerar su ambiciosa reconstrucción bajo Massimiliano Allegri. Ya han tenido lugar reuniones entre el director deportivo del Milan, Igli Tare, y el influyente agente de Lewandowski, Pini Zahavi. Se espera que la próxima reunión entre las partes se centre en el gran tema pendiente, que son los salarios. Lewandowski actualmente gana alrededor de 20 millones de euros netos por temporada en el Barcelona, casi tres veces el salario del jugador mejor pagado del Milan, Rafael Leao. Igualar esa cifra es imposible para los italianos, pero esperan que las prioridades del delantero se hayan desplazado hacia el fútbol competitivo y la estabilidad del proyecto. Mientras tanto, el Barcelona parece estar avanzando hacia una nueva era de ataque. El club está evaluando reemplazos a largo plazo, con nombres como Dusan Vlahovic, Julian Álvarez y el prometedor prospecto del Levante, Karl Etta Eyong, que supuestamente circulan en las discusiones de reclutamiento.

A pesar de toda la especulación sobre su edad y futuro rol, Lewandowski sigue demostrando su valor en el campo. Incluso en una temporada donde no ha tenido garantizado un rol de titular, sigue siendo el máximo goleador del Barcelona en La Liga con siete goles, superando a Fermin Lopez, Lamine Yamal y Ferran Torres. El hat-trick de la semana pasada contra el Celta de Vigo lo llevó a 106 goles en 159 apariciones para el club catalán, superando a Neymar en la lista histórica de anotadores del Barcelona. Su campaña debut fue extraordinaria, cuando anotó 42 goles en 52 partidos en todas las competiciones. Esta temporada, siete goles en nueve encuentros de liga prueban que sus instintos de finalización siguen siendo afilados.