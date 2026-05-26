Por qué Ángel Di María acabó «odiando» Manchester tras su fallido traspaso al United por 59,7 millones de libras, que llevó al campeón del mundo a fracasar con la mítica camiseta número 7

El principal motivo del declive de Di María en Manchester fue su relación deteriorada con el entonces entrenador, Louis van Gaal. Aunque su fichaje partía de grandes expectativas, el extremo pronto entró en conflicto con los rígidos métodos de entrenamiento del técnico holandés.

«Las cosas empezaron muy bien», declaró Di María a BBC Sport. «Todo fluía. Luego empecé a tener problemas con Van Gaal y, a partir de ahí, todo se vino abajo».

La tensión se debía al hábito de Van Gaal de realizar un análisis crítico constante, que Di María consideraba abrumadoramente parcial. «Como he dicho, empecé muy bien. Todo era perfecto. Pero de repente empezamos a tener muchas reuniones sobre todo lo que hacía mal en el campo. Nunca me enseñaba lo que hacía bien, solo lo negativo, una y otra vez. Al final me harté», explicó el ganador del Mundial.