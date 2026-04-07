Por qué Allegri podría convertirse en el nuevo seleccionador nacional tras la marcha de Gattuso

Desde el punto de vista deportivo, lo ocurrido en el partido entre Bosnia e Italia es, a todos los efectos, un drama. Es el tercer Mundial en el que no participamos; a diferencia de ediciones anteriores, en el torneo que se disputará entre Estados Unidos, Canadá y México (previsto del 11 de junio al 19 de julio) hay 48 selecciones clasificadas. E Italia no estará allí. Tras 2018 y 2022, también debemos dar por perdido 2026: el último partido de los Azzurri en un Mundial fue el 24 de junio de 2014; el último gol lo marcó Mario Balotelli. Después, el vacío total. Decepción, amargura, rabia. Igual que aquella noche, cuando, tras el partido, el seleccionador Rino Gattuso se disculpó ante todo un país, y lo hizo con los ojos llorosos. Antes de llegar a un acuerdo sobre la rescisión consensuada del contrato en los días siguientes y dejar el cargo. Ahora ha comenzado la búsqueda del nuevo seleccionador; entre los nombres que están barajando los dirigentes de la FIGC se encuentra también el del entrenador del Milan, Massimiliano Allegri.



