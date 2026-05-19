AFP
Traducido por
¡Por poco! Bukayo Saka, joven estrella del Arsenal, estuvo a punto de arrebatarle el récord de la Premier League a la leyenda del Manchester United Wayne Rooney tras unirse a Thierry Henry en un selecto club
Una empresa de élite para un graduado de Hale End
Según la web oficial de la Premier League, Saka entró en los récords al participar en la victoria 1-0 del Arsenal sobre el Burnley. El canterano de Hale End se quedó a un paso del récord de edad de Rooney, pero ingresó en el exclusivo club de jugadores que han marcado 50 goles y dado 50 asistencias con los Gunners en la competición. Es el tercer jugador en lograrlo, tras Henry (175 goles y 74 asistencias) y Bergkamp (87 goles y 94 asistencias).
- Getty Images Sport
Trayectoria en el Arsenal y estado de forma actual
Desde su ascenso directo de la cantera del Arsenal en julio de 2019, Saka ha disputado 311 partidos y marcado 81 goles en todas las competiciones. Esta temporada ha participado en 48 encuentros, sumando 3.173 minutos de juego. Ha marcado 11 goles y dado siete asistencias, cinco de ellas en 31 partidos de la Premier League.
En busca de la gloria nacional
Tras ganar una FA Cup en 2020 y dos Supercopas de Inglaterra, el extremo está a un paso de la gloria. El Arsenal puede ser campeón de la Premier League si el Manchester City pierde puntos contra el Bournemouth o el Aston Villa. Si el City gana sus dos partidos, al Arsenal le basta vencer en su último encuentro. El domingo visita al Crystal Palace: ganar le bastará para lograr el anhelado título.
- AFP
Los sueños europeos te esperan en Budapest
Más allá de la reñida lucha por el título nacional, el Arsenal se enfrenta a un reto monumental en Europa. Tras su último partido de liga, la plantilla viajará a Budapest para enfrentarse al PSG en la final de la Liga de Campeones de la UEFA el 30 de mayo. Saka espera llevar al club de su infancia a su primer título europeo.