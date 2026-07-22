Los planes de fichajes de verano del United se han topado con un contratiempo al intentar reforzar su ataque bajo la nueva estructura deportiva de Old Trafford. Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el club admira a Ndiaye, del Everton, pero cualquier acuerdo está paralizado. La razón principal es la presencia de Rashford, cuya situación en la plantilla determina cualquier incorporación en las bandas.

Romano lo explicó así: «Otro jugador que gusta al Manchester United es Iliman Ndiaye, del Everton. Les gusta, pero no avanzan por la situación de Rashford». La directiva no autorizará el fichaje de un extremo estrella mientras Rashford siga en el club, lo que complica sus planes de fichajes al inicio de la pretemporada.







