Neuer, de regreso, habría pedido influir en la plantilla de porteros para el Mundial. Condicionó su vuelta a que Jonas Urbig (22), su suplente en el Bayern, fuera el tercer portero en lugar de Alexander Nübel (29). Finalmente, ambos acordaron que Urbig viajaría como portero de entrenamiento, sin integrar la lista ni poder jugar, mientras Nübel mantenía su lugar como tercer arquero.

Nübel se había perdido la Eurocopa 2024, en Alemania, por circunstancias desafortunadas. Entonces Nagelsmann había convocado a Neuer, Baumann, ter Stegen y Nübel en la prelista y pensaba llevar a los cuatro. Al final, por petición de Neuer, Nübel quedó fuera.