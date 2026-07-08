Por hasta doce millones de euros: la próxima salida del FC Bayern parece ya un hecho

Aseko brilló la pasada temporada con el Hannover en la 2.ª Bundesliga. Marcó tres goles y dio seis asistencias, así que el club alemán ejerció su opción de compra. Pero el Bayern activó la cláusula de recompra y lo recuperó para la Säbener Straße.

En el Bayern confiaban en que, tras las salidas de Raphael Guerreiro y Leon Goretzka, pudiera ser suplente en el centro del campo bajo la dirección de Vincent Kompany.

Sin embargo, el Eintracht de Fráncfort, dirigido por Hütter, le ofrecía más minutos, por lo que ya existía un acuerdo verbal. Ahora ambos clubes han acordado el traspaso.

Tras invertir más de 100 millones en los fichajes de Nathaniel Brown e Ismael Saibari, el director deportivo Max Eberl habría sumado puntos con la venta de Aseko, después de las salidas de Jonah Kusi-Asare (seis millones, Fulham) y Daniel Peretz (ocho millones de euros, Southampton FC) necesita seguir vendiendo para ingresar más dinero.