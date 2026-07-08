Desde hacía semanas no estaba claro si Neol Aseko seguiría en el FC Bayern de Múnich más allá del verano, una vez finalizada su cesión al Hannover 96. Ahora parece que ya está claro: el joven jugador fichará por el Eintracht de Fráncfort la próxima temporada. Así lo informa Sport1.
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Por hasta doce millones de euros: la próxima salida del FC Bayern parece ya un hecho
Según el informe, la SGE pagará entre diez y doce millones de euros por el internacional sub-21. En el Eintracht, Aseko —fichaje pedido por el nuevo entrenador, Adi Hütter— firmará un contrato hasta 2030, con opción a un año más.
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Aseko brilló en la 2.ª división; Eberl, en el mercado de fichajes
Aseko brilló la pasada temporada con el Hannover en la 2.ª Bundesliga. Marcó tres goles y dio seis asistencias, así que el club alemán ejerció su opción de compra. Pero el Bayern activó la cláusula de recompra y lo recuperó para la Säbener Straße.
En el Bayern confiaban en que, tras las salidas de Raphael Guerreiro y Leon Goretzka, pudiera ser suplente en el centro del campo bajo la dirección de Vincent Kompany.
Sin embargo, el Eintracht de Fráncfort, dirigido por Hütter, le ofrecía más minutos, por lo que ya existía un acuerdo verbal. Ahora ambos clubes han acordado el traspaso.
Tras invertir más de 100 millones en los fichajes de Nathaniel Brown e Ismael Saibari, el director deportivo Max Eberl habría sumado puntos con la venta de Aseko, después de las salidas de Jonah Kusi-Asare (seis millones, Fulham) y Daniel Peretz (ocho millones de euros, Southampton FC) necesita seguir vendiendo para ingresar más dinero.
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Aseko, la estrella emergente: Fráncfort vence a Roma y Brighton.
En 2022, Aseko pasó del Hertha BSC al Bayern-Campus, pero aún no ha debutado con el primer equipo. Antes de ser cedido al Hannover, jugó con el filial en la Regionalliga.
Ahora, con 20 años, da el salto a la máxima categoría del fútbol alemán. Se rumorea que clubes extranjeros como la AS Roma y el Brighton & Hove Albion también lo seguían.
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