Meupiyou fichó por el Wolverhampton Wanderers en verano de 2024, procedente del FC Nantes, por cinco millones de euros. A pesar de empezar con el primer equipo, solo jugó con el sub-21.

Tras solo una temporada, los Wolves lo cedieron al Alverca, donde jugó 32 partidos la campaña pasada y ayudó al equipo a acabar undécimo en la primera división portuguesa. Ahora parece que Meupiyou está listo para el siguiente gran paso en su carrera.

Aunque los Wolves tienen una cláusula de recompra, tras descender de la Premier prefieren ingresos por traspaso, ya que poseen el 50 % de la reventa.

El jugador está representado por Jorge Mendes, quien también negocia la renovación de Karim Adeyemi con el BVB. Otros clubes también siguen a esta joya defensiva.