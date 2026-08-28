La estrella del Chelsea ha sugerido que por fin está jugando sin el freno de mano puesto a las órdenes de Alonso, en una crítica velada a las limitaciones tácticas que le imponían entrenadores anteriores. El jugador de 24 años fue el más destacado en la victoria del Chelsea por 3-2 sobre el Fulham el lunes por la noche, marcando un gol brillante en una acción en la que se desplazó por el campo para culminar una jugada iniciada por Joao Pedro.

Palmer firmó una actuación individual dominante en el partido. Lideró las estadísticas en múltiples métricas, con cinco disparos, cinco regates completados, diez duelos ganados y nueve toques dentro del área rival.

La impresionante actuación puso de relieve su revitalizado estado de forma bajo las órdenes de Alonso. Palmer señaló que su movimiento para marcar fue alentado directamente por su nuevo entrenador, en un marcado contraste con las restricciones tácticas a las que se enfrentó en el pasado.







