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«Por fin, estoy aliviado»: Randal Kolo Muani cierra la puerta a su pesadilla en el PSG para sellar su traspaso definitivo a la Juventus por 50 millones de euros
Kolo Muani completa su traspaso definitivo a la Juventus
Kolo Muani ha oficializado el final de su etapa en el PSG al completar su traspaso permanente a la Juventus. El club de la Serie A anunció la llegada del delantero de 27 años con un contrato hasta 2031. La operación por el internacional francés está valorada en alrededor de 50 millones de euros. El movimiento pone fin a un ciclo de dos cesiones lejos de la capital francesa, con Kolo Muani decidido a cerrar un traspaso definitivo a Turín. Asegurar al delantero con un acuerdo a largo plazo permite a la Juventus reforzar sus opciones ofensivas con un jugador que ya ha demostrado su valía en el Allianz Stadium.
Delantero aliviado tras sellar su regreso a Turín
Tras cerrar su contrato de cinco años con la Juventus, Kolo Muani expresó un enorme alivio por asegurar su salida definitiva del PSG. El delantero no ocultó su deseo de regresar a Italia.
«Por fin, estoy aliviado», declaró Kolo Muani. «Llevaba tiempo queriendo volver, y este momento ha llegado. Es una historia que no ha terminado; quería acabarla. Por eso hice todo lo posible para intentar regresar. Vamos a seguir escribiendo esta bonita historia».
Demostrando su valor en la Serie A
Kolo Muani ya conoce bien a la Juventus tras una exitosa cesión durante la segunda mitad de la temporada 2024-25. Durante ese periodo, marcó 10 goles y dio tres asistencias en 22 partidos entre todas las competiciones.
A pesar de su impresionante rendimiento en Italia, el delantero siguió fuera de los planes del entrenador Luis Enrique en el PSG a su regreso. Esto provocó otra cesión, esta vez al Tottenham de la Premier League para la siguiente campaña. Su etapa en el norte de Londres resultó ser un periodo difícil de olvidar, ya que solo logró cinco goles y cuatro asistencias entre todas las competiciones con el Tottenham.
- Getty Images Sport
Un nuevo capítulo en marcha en Turín
Con su traspaso definitivo ya completado, Kolo Muani puede centrarse por completo en construir un futuro a largo plazo en la Serie A. Dejar atrás al PSG permite al jugador de 27 años encontrar la regularidad que se le escapó durante sus sucesivas cesiones. La Juve buscará reintegrar al atacante francés en su planteamiento táctico mientras prepara la próxima temporada.
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