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¡Por fin de vuelta! La estrella del Real Madrid Eder Militao recibe el alta para regresar tras CINCO meses de baja
El especialista ofrece una actualización crucial sobre la lesión
El largo camino hacia la recuperación de Militao parece estar cerca de llegar a su fin en el Santiago Bernabéu. Después de pasar cinco meses de baja, el central ha superado con éxito su última evaluación física, según Marca.
Este avance médico llega después de una visita a Valdebebas del doctor Lasse Lempainen, el especialista finlandés que operó al jugador a principios de este año. El experto médico estuvo en la capital de España para supervisar personalmente las fases finales del programa de rehabilitación del defensa y evaluar su estado físico.
Tras la revisión satisfactoria, el doctor Lempainen acudió a las redes sociales para expresar su satisfacción por los progresos realizados por el ex del Porto. Señaló: "Gran día en Madrid con @edermilitao y el personal médico y de rendimiento de @realmadrid. Un día completo dedicado a su regreso, mientras Éder sigue progresando según lo previsto tras la cirugía por su grave lesión de tendón".
"Ha sido un placer para nosotros aportar nuestra experiencia y conocimientos a su proceso de vuelta a los terrenos de juego, con el objetivo final de ayudarle a regresar con seguridad y rendir de nuevo al más alto nivel. Muchas gracias a Éder y a todo el personal del Real Madrid por la excelente colaboración y por un día muy satisfactorio. Volver al campo es un hito. Volver a tu máximo nivel de rendimiento es el objetivo".
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Poniendo fin a un periodo de inestabilidad defensiva
El momento del regreso del brasileño no podría ser mejor para el Real Madrid. Militao no disputa un partido oficial desde la victoria por 2-1 ante el Alavés el 21 de abril, y su ausencia ha obligado a reestructurar la zaga. Bajo la dirección de Jose Mourinho, el Real Madrid ha tenido que recurrir a varias combinaciones defensivas, a menudo utilizando a jugadores fuera de su posición natural para cubrir el vacío dejado por el jugador de 26 años. Se espera que su reintegración en la plantilla aporte el liderazgo y la presencia física que tanto se necesitaban.
Aunque los servicios médicos le han dado «luz verde», se espera que el club adopte un enfoque prudente con su reaparición en competición. Recientemente se vio al jugador realizando intensas sesiones físicas sobre el terreno de entrenamiento, mostrando la movilidad y la fuerza necesarias para el fútbol de máximo nivel.
Aunque ya puede reincorporarse a los entrenamientos del equipo, es probable que siga un programa de preparación específico para asegurarse de que puede soportar la intensidad de los partidos de La Liga y de la Liga de Campeones. El objetivo es que esté completamente integrado y listo para aportar de forma significativa durante el apretado calendario de octubre.
Superando una serie de problemas físicos
La reciente ausencia de Militao forma parte de un relato más amplio y más frustrante en torno a su estado físico durante las tres últimas temporadas. El defensa ha sufrido un auténtico «calvario» de lesiones, con un total de casi 800 días en la enfermería desde el inicio de la campaña 2023-24.
Todo comenzó con una devastadora rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla izquierda, que le mantuvo de baja durante 231 días. Justo cuando parecía estar recuperando el ritmo, sufrió una rotura completa del LCA de la rodilla derecha, con afectación del menisco, lo que se tradujo en otros 255 días de rehabilitación.
El último contratiempo se produjo el 28 de abril de 2026, cuando fue operado de una grave lesión proximal del tendón de la corva, que exigió otros cinco meses de recuperación. En total, ha sufrido ocho lesiones diferentes desde 2023, lo que le ha llevado a 781 días de inactividad.
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Impacto en las aspiraciones del club y de la selección nacional
Su regreso no solo es una gran noticia para el Real Madrid, sino también para la selección brasileña. Con grandes torneos internacionales en el horizonte, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, seguirá de cerca el estado de forma y la condición física del defensa. Un Militao en plena forma está considerado ampliamente como una pieza esencial en la estructura defensiva de Brasil. Su capacidad para leer el juego, combinada con su velocidad de recuperación, lo convierte en un activo único tanto para su club como para su selección mientras se preparan para los desafíos de la temporada 2026-27 y más allá.
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