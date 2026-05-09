«En mi opinión, hasta ahora estamos haciendo una temporada muy buena», declaró Eberl a Sky antes del partido de la Bundesliga contra el VfL Wolfsburgo. «No hace falta hablar de todos los récords», añadió. El Bayern ya ha batido el récord de goles en una temporada de la Bundesliga: antes del duelo sumaba 116.
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«Por eso no te dan ningún trofeo, pero también cuenta»: Max Eberl explica qué hace especial la temporada del Bayern
«Por nuestra forma de jugar somos campeones de Alemania, llegamos a semifinales de la Liga de Campeones y le plantamos cara al mejor equipo de Europa. Además, volvemos a la final de la Copa tras años y queremos ganarla», resumió Eberl.
La semana pasada el FCB cayó ante el París Saint-Germain en Champions: tras el 4-5 de la ida, un gol temprano de Dembélé en el 1-1 de la vuelta bastó al equipo francés para avanzar a la final de Budapest.
En dos semanas disputará la final de Copa ante el VfB Stuttgart en Berlín, donde un triunfo le daría el doblete.
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Max Eberl: «La gente no para de decir lo divertido que es»
Además de los éxitos deportivos del Bayern esta temporada, hay algo que alegra especialmente a Eberl: «Es subjetivo, pero mucha gente se entusiasma y disfruta viendo nuestros partidos. Nunca fueron del Bayern, pero les gusta vernos porque es el fútbol que uno quiere ver», declaró el sábado.
«No se gana ningún trofeo por eso, pero también cuenta», añade.
Próximos partidos del Bayern:
9 de mayo, 18:30 h Wolfsburgo - FC Bayern 16 de mayo, 15:30 h Bayern Múnich - Colonia 23 de mayo, 20:00 h FC Bayern - Stuttgart