«Por eso estoy en este planeta»: la estrella del Tottenham, Dejan Kulusevski, se compromete a convertir a Suecia en «una de las mejores», mientras el extremo lesionado aspira a estar en forma para el Mundial

A pesar de no haber ganado ni un solo partido durante la fase de clasificación europea, Suecia desafió todos los pronósticos y se aseguró su plaza en el próximo Mundial al derrotar a Polonia por 3-2 en un dramático partido de la repesca. Mientras la selección celebraba, Kulusevski observaba desde la banda, sin haber jugado ni un solo minuto de fútbol en casi un año. El jugador del Tottenham se ha estado recuperando de una operación de rótula y recientemente se sometió a una pequeña intervención de seguimiento para limpiar su rodilla.

El camino hacia la recuperación ha sido arduo, y el delantero se emocionó visiblemente cuando sus compañeros de equipo se aseguraron su plaza en el Grupo F junto a Túnez, Países Bajos y Japón. Aunque se espera que Alexander Isak, del Liverpool, regrese a tiempo para el torneo, la participación de Kulusevski sigue siendo una incógnita dada la duración de su ausencia.