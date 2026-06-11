Gary Lineker estaba indignado: «El peor tiro libre de la historia de los Mundiales», dijo el ídolo inglés, criticando la «ineficacia alemana». El “truco del tropiezo” de Thomas Müller en octavos del Mundial 2014 ante Argelia pareció un chiste, pero alfinal Alemania celebró el título. Doce años después, las jugadas a balón parado volverán a ser clave en la búsqueda de la quinta estrella.
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Por eso, en su día se burlaban de Alemania tildándola de «chiste»: Julian Nagelsmann también apuesta por una baza secreta en el Mundial
«Esperamos que las jugadas a balón parado cobren aún más importancia en este Mundial», afirma Julian Nagelsmann. El seleccionador alemán cree que las selecciones seguirán la tendencia iniciada en la Premier League por el Arsenal. Además, debido al calor, no ven otra opción.
«Las condiciones climáticas son extremas, por lo que una jugada a balón parado puede ser la clave», añade. Como en 2014, en cuartos contra Francia (1-0), cuando Mats Hummels marcó de cabeza tras un centro de Toni Kroos. El jugador del Arsenal Kai Havertz añade que «las jugadas a balón parado son extremadamente importantes en el fútbol actual; todo depende de cada situación. Mads lo hace de maravilla».
Mads es Mads Buttgereit, el encargado de las jugadas a balón parado en el staff de Alemania. Lo fichó Hansi Flick, pero Nagelsmann le da más libertad. Para que se centre solo en los saques, en marzo sumó a Alfred Schreuder como segundo entrenador.
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La selección alemana ya ha dejado huella en varias jugadas a balón parado bajo la dirección de Butgereit.
El valor de Buttgereit para la selección nacional se ha notado en varias ocasiones. Basta recordar el gol más rápido de la historia de los partidos internacionales, marcado por Florian Wirtz en marzo de 2024 contra Francia nada más iniciar el encuentro; el tanto de Havertz de cabeza, tras falta de Kimmich, en el ensayo mundialista frente a EE. UU.; o el curioso gol de Jamal Musiala contra Italia en la Liga de Naciones.
En marzo de 2025, en un córner corto lanzado por Kimmich, Musiala sorprendió a Donnarumma: ¡típico de la DFB! Contra Suiza, en marzo, cayeron dos tantos así. Nagelsmann es «partidario de los saques de esquina cortos, porque provocan una mayor dinámica en el rival que si siempre se centra el balón». A él «le gusta dar su opinión al respecto». Pero Buttgereit «lleva las riendas y lo hace bien», subraya.
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Nagelsmann hace una promesa sobre el Mundial a Butgereit
«Mads tiene sus ideas», añade Nico Schlotterbeck, «pero si los jugadores no se sienten cómodos con algo, hablamos con él». No solo trabajamos variantes ofensivas. «Entrenamos todo con mucho rigor», explica Schlotterbeck. En ataque trabajamos combinaciones; en defensa, cada uno cubre su zona.
Es uno de los mayores retos del fútbol moderno —véase el Arsenal—. «Cuando el balón llega a la zona y se acercan cinco jugadores altos», añade, «quien gane el duelo, marca». Y los porteros ya no están tan protegidos: «Para ellos es muy difícil».
Nagelsmann asegura que Buttgereit ha ideado «mucho más» para el Mundial, quizá incluso una variante de slapstick como en 2014.