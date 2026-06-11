Por eso, en su día se burlaban de Alemania tildándola de «chiste»: Julian Nagelsmann también apuesta por una baza secreta en el Mundial

«Esperamos que las jugadas a balón parado cobren aún más importancia en este Mundial», afirma Julian Nagelsmann. El seleccionador alemán cree que las selecciones seguirán la tendencia iniciada en la Premier League por el Arsenal. Además, debido al calor, no ven otra opción.

«Las condiciones climáticas son extremas, por lo que una jugada a balón parado puede ser la clave», añade. Como en 2014, en cuartos contra Francia (1-0), cuando Mats Hummels marcó de cabeza tras un centro de Toni Kroos. El jugador del Arsenal Kai Havertz añade que «las jugadas a balón parado son extremadamente importantes en el fútbol actual; todo depende de cada situación. Mads lo hace de maravilla».

Mads es Mads Buttgereit, el encargado de las jugadas a balón parado en el staff de Alemania. Lo fichó Hansi Flick, pero Nagelsmann le da más libertad. Para que se centre solo en los saques, en marzo sumó a Alfred Schreuder como segundo entrenador.