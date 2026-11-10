¡Por encima de Luis Suarez! ¿Está Erling Haaland entre los cinco mejores delanteros de la historia de la Premier League? Micah Richards, exjugador del Manchester City, analiza esa lista y expresa su deseo respecto al récord goleador de Alan Shearer
¿Cuántos goles ha marcado Haaland, estrella del Manchester City, en la Premier League?
El delantero noruego Haaland llegó al Etihad Stadium en 2022 tras completar un traspaso de 51 millones de libras (68 millones de dólares) procedente del Borussia Dortmund. Esa cifra no tardó en parecer una auténtica ganga, después de que marcara 52 goles en una temporada de debut en la que conquistó el triplete. Aquellas actuaciones situaron al número 9 del Manchester City entre los candidatos al Balón de Oro, un galardón que solo el icono argentino Lionel Messi logró arrebatarle.
El enigmático futbolista de 26 años ha mantenido su eficacia goleadora: suma 176 tantos con el Manchester City en 211 partidos en todas las competiciones. De ellos, 121 han llegado en la Premier League. Esa cifra le acerca rápidamente a los 20 máximos goleadores históricos de la máxima categoría del fútbol inglés.
Shearer, Kane y Rooney ocupan los tres primeros puestos de esa lista, mientras que Aguero y Henry figuran entre los diez primeros. Suarez solo marcó 69 goles durante sus tres años y medio en el Liverpool, pero dejó una huella extraordinaria en Merseyside.
- Getty
¿Está Haaland entre los cinco mejores delanteros de la historia de la Premier League?
¿Está Haaland por encima del imprevisible uruguayo y ocupa ya un puesto entre los cinco primeros? Cuando se le planteó esa pregunta a Richards, el exdefensa del Manchester City, que ha vuelto a colaborar con Specsavers para participar en su último proyecto «Best Worst Team», declaró a GOAL: «Bueno, pero él es diferente. Es una buena pregunta, tienes razón.
»Depende de lo que busques en el juego, porque están las estadísticas y las cifras. Podrías ponerlo en la misma categoría que Alan Shearer como goleador, aunque Alan Shearer ofrecía más cosas: sabía aguantar el balón y marcar desde lejos. Pero, si te fijas en el juego de Haaland, no quieren que participe demasiado en la elaboración.
»Empezó a hacerlo un poco más la temporada pasada y mejoró muchísimo en ese aspecto. Pero cuando tienes a jugadores como [Rayan] Cherki, [Phil] Foden, [Iliman] Ndiaye, [Jeremy] Doku, Enzo [Fernandez] y [Elliot] Anderson, que pueden surtirte de balones, su función consiste básicamente en medir el momento de su desmarque y estar en el sitio adecuado cuando el balón llega al área.
»Así que, si repasas la lista, como goleador es uno de los mejores que he visto en mi vida, no solo en la Premier League, sino en el fútbol. Pero, si valoras el juego en su conjunto, alguien como Suárez, capaz de regatear a cuatro rivales y colocar el balón en la escuadra, es un tipo de jugador diferente.
»Si te guías por las estadísticas, sí, Haaland ya estaría entre los cinco primeros, sin ninguna duda, incluso ahora. Pero, si valoras el juego en su conjunto, Suárez ofrecía eso, y no es polémico decir que era más completo que Haaland, porque bajaba a recibir, podía regatear a sus rivales y marcar goles de muchas maneras distintas. Pero, como goleador puro, Haaland ya está entre los cinco primeros».
Por qué Haaland es diferente de jugadores como Suárez y Agüero
Richards añadió, al preguntársele si Haaland habría sido tan decisivo para el Liverpool como lo fue Suarez de haber jugado en el club entre 2011 y 2014: «Puede que no. Eso es lo que quiero decir, porque son jugadores diferentes, y Aguero también lo era».
«Mucha gente habla de Aguero. Sabía aguantar bien el balón. Sus movimientos eran increíbles. Su golpeo era sencillamente extraordinario, la forma en que podía darle efecto al balón. Su técnica de disparo, no diré que fuera mejor que la de Haaland, pero quizá tenía más variedad.
«Haaland es un depredador. Llega al remate de absolutamente todo. Y su capacidad para elegir el momento y moverse en el área es de lo mejor que he visto en el fútbol. Solo necesita uno o dos segundos para acelerar y generarse una ocasión. A otros puede que les lleve algo más de tiempo, puede que se muevan de delante hacia atrás o que esperen. Él simplemente arranca y, cuando lo hace, no puedes alcanzarlo. Así de bueno es».
- Specsavers
¿Batirá Haaland el récord de goles de Shearer en la Premier League?
Haaland ya ha ganado tres Botas de Oro de la Premier League, tantas como Shearer y Kane. Solo Henry y Mohamed Salah han ganado más, aunque Haaland podría unirse a ellos esta temporada entre quienes la han conquistado cuatro veces.
El City tiene a su delantero estrella bajo contrato hasta 2034, pero está por ver cuánto tiempo seguirá en el club, con los rumores sobre un posible traspaso aparentemente siempre presentes y posibles sanciones relacionadas con el juego limpio financiero (FFP) que se ciernen sobre el Etihad.
Si pasa otros cuatro o cinco años en Mánchester, la condición de Shearer como máximo goleador histórico de la Premier League podría verse amenazada. Richards bromeó cuando le preguntaron si Haaland podría superar al excapitán de Inglaterra: «¡Quiero que lo haga! ¡Estoy harto de que Alan hable de los 260!
«Lo menciona, no exagero, al menos una vez a la semana. Lo veo todas las semanas cuando trabajo con él y lo menciona al menos una vez. Si llega tarde, los 260. Si tiene una mala opinión, ha marcado 260 goles y puede decir lo que quiera. Tengo muchísimas ganas de que Haaland le supere. Sinceramente, creo que es un jugador increíble, ¡pero estoy harto de que me hable de ello!»
Richards trabaja con un equipo que perdió un partido por 31-1 la pasada temporada
Al comentarista de la Premier League y la Champions League Richards le vendría bien tener a su disposición a un Haaland o un Shearer después de aceptar volver a poner a prueba sus dotes de entrenador. Se ha unido al Bollington United Sunday Blues, un equipo que perdió todos sus partidos la temporada pasada y necesita desesperadamente un estímulo.
El «entrenador Meeks» quiere incorporar a exinternacionales, especialistas y personas con mucha personalidad para solucionar los mayores problemas del equipo, desde las jugadas a balón parado hasta la serenidad bajo presión. Reforzar una defensa que encaja demasiados goles ha sido el mayor reto: el Bollington United Sunday Blues sufrió una sonada derrota por 31-1 en la temporada 2025-26.
Richards dijo sobre este nuevo examen de sus capacidades y su agenda de contactos: «La temporada pasada, con el Warley, tuvimos algunos malos resultados. Este año, con el Bollington, es difícil. Tenemos que asumir que va a ser difícil.
«¡Perder 31-1! El portero era el entrenador, Darryll Joynes. Le dije: “Vamos, necesitamos algo mejor que esto”. Así que hemos conseguido algunos jugadores nuevos. ¡Specsavers colabora con Big Meeks! Ahora hemos reunido al equipo de ensueño. Solo puede ir a mejor, ¿no?
«No voy a prometer grandes cosas ni a hacer pronósticos descabellados. Pero con la energía, la inteligencia táctica y la presión en el juego, digamos que lo haremos mejor. ¡Un 31-1! ¡Nunca había oído algo así en mi vida! Os aseguro que esta temporada no habrá nada parecido. No os preocupéis».
El fútbol de categorías no profesionales y el Manchester City siguen interesando a Richards
El Bollington ha ganado cinco de sus siete partidos esta temporada y solo ha sufrido una derrota. Ha marcado 29 goles y ha encajado nueve. El equipo avanza en la buena dirección y ocupa el cuarto puesto en la cuarta división de la Stockport District Sunday Football League.
Richards seguirá pendiente del equipo y también estará atento a cómo responden el City y Haaland tras sufrir tres derrotas consecutivas en la Premier League. Volverán a jugar el 21 de noviembre, en casa ante el Fulham.
Sigue la trayectoria del Bollington United en Specsavers’ Best Worst Team: Season 5, una trepidante serie de ocho episodios en YouTube que recoge cada error a balón parado, cada fallo defensivo y cada momento de magia inesperado durante una temporada como ninguna otra, con un poco de ayuda de los expertos. Busca Specsavers’ Best Worst Team en YouTube para seguir la serie y ver cómo le va al Bollington United.
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