Por el tema del «aura»: Manuel Neuer se burla de un periodista y está a punto de batir un récord en el Mundial

Con 21 partidos, el portero alemán de 40 años supera a Hugo Lloris como el guardameta con más encuentros en Copas del Mundo. Neuer es, desde el duelo 125 contra Curazao (7-1), el jugador más veterano de Alemania en un Mundial. ¿Viejo?

A sus 42 años ya no planea jugar la Eurocopa de 2028: «Este Mundial será mi último torneo; no tengo intención de defender la portería en la Euro dentro de dos años». En realidad, tampoco quería jugar este Mundial, pero ahora lo ve como «un auténtico regalo».

¿Cómo volvió? Se retiró «por una buena razón» tras la «fantástica» Euro 2024 en casa y, por la carga de trabajo, consideró que había sido «la decisión correcta». Sin embargo, nunca perdió el contacto con Nagelsmann y, finalmente, el seleccionador le preguntó si se veía capaz de afrontar este gran torneo.