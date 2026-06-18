Manuel Neuer cedió amablemente el protagonismo al seleccionador nacional, que cumple 1000 días en el cargo. Así, el propio Julian Nagelsmann, en su aniversario, atajó un par de balones en el entrenamiento antes de que el auténtico número 1 retomara su lugar. También en el segundo partido del Mundial contra Costa de Marfil, Neuer estará bajo los palos y volverá a batir un récord.
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Por el tema del «aura»: Manuel Neuer se burla de un periodista y está a punto de batir un récord en el Mundial
Con 21 partidos, el portero alemán de 40 años supera a Hugo Lloris como el guardameta con más encuentros en Copas del Mundo. Neuer es, desde el duelo 125 contra Curazao (7-1), el jugador más veterano de Alemania en un Mundial. ¿Viejo?
A sus 42 años ya no planea jugar la Eurocopa de 2028: «Este Mundial será mi último torneo; no tengo intención de defender la portería en la Euro dentro de dos años». En realidad, tampoco quería jugar este Mundial, pero ahora lo ve como «un auténtico regalo».
¿Cómo volvió? Se retiró «por una buena razón» tras la «fantástica» Euro 2024 en casa y, por la carga de trabajo, consideró que había sido «la decisión correcta». Sin embargo, nunca perdió el contacto con Nagelsmann y, finalmente, el seleccionador le preguntó si se veía capaz de afrontar este gran torneo.
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Manuel Neuer bromea sobre su tan comentada «aura»
Tras un inicio emocionante, el sábado en Toronto “nos espera un equipo muy fuerte”, afirmó Neuer. “Sabemos lo que nos espera, pero Costa de Marfil también lo sabe”.
Entre otros, el «eterno» Manu con su famosa «aura». ¿A qué se refiere con eso? «¿Tú me lo tienes que decir? Acabo de entrar en la sala...», bromeó en el aula de la universidad de Winston-Salem. En realidad, les transmite a los delanteros «una sensación de confianza, de que hay alguien más en quien puedo confiar».
A sus 40 años, Neuer mantiene su nivel gracias a “dormir bien, comer sano y llevar una vida ordenada”. La “pantorrilla de la nación”, ya recuperada, está bajo la supervisión del médico del equipo, Jochen Hahne.
¿Bastará para dar el gran salto? «Sin duda, confío en el equipo; de lo contrario, no estaría aquí», afirmó Neuer, quien destacó que la selección alemana tiene una «mezcla equilibrada de jóvenes descarados, muy ágiles, y jugadores experimentados que ya han vivido mucho». Como el «eterno» Manuel Neuer.