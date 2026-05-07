Según la revista «kicker», Kennet Eichhorn no fichará por el Bayern de Múnich debido a diferencias internas en el club alemán sobre el joven centrocampista del Hertha BSC.
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Por el fichaje del FC Bayern, Uli Hoeneß y Max Eberl tienen diferencias
Según estas informaciones, el director deportivo Max Eberl está convencido de las cualidades de Eichhorn y apoya su fichaje. Además, el jugador de 16 años encaja en el perfil de fichajes del FCB, que busca reunir a los mejores talentos alemanes.
El jugador aceptaría una cláusula de rescisión de hasta doce millones de euros, lo que simplificaría las negociaciones. Sin embargo, según la revista kicker, el presidente honorario Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, miembros del consejo de administración, se oponen al fichaje.
La prioridad del club es un extremo polivalente que descargue a Harry Kane y Luis Díaz. El objetivo principal es Anthony Gordon, del Newcastle United: ya hubo contactos y se le mostró un borrador de contrato.
La clave será acercar posturas sobre la cláusula de rescisión: Newcastle pide hasta 90 millones de euros, y el Bayern no quiere pagar más de 70.
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El FC Bayern prioriza fichajes ofensivos; en el caso de Michael Olise, Eberl impuso su criterio.
Como fichar un sustituto de Gordon costaría mucho, Hoeneß y Rummenigge proponen cubrir la plaza de Leon Goretzka con jugadores de la cantera, una opción más barata. Con Noel Aseko, de regreso del Hannover 96, más David Santos y Bara Sapoko Ndiaye, hay al menos tres canteranos en consideración.
Sin embargo, no está garantizado que Hoeneß y Rummenigge impongan su criterio a Eberl en materia de fichajes. De hecho, Hoeneß recordó hace poco que, en el fichaje de Michael Olise, fue Eberl quien se impuso.
«Michael Olise es un fichaje, hay que decirlo muy claro, que se debe a Max. Básicamente, tomó esta decisión bajo su propia responsabilidad, porque antes no conocíamos al jugador. Le dijimos que no podíamos opinar, pero si estás tan convencido —con Christoph Freund y el entonces entrenador, aunque Vincent aún no estaba—, hay que aceptarlo», relató Hoeneß hace unos días en DAZN.
La apuesta de 53 millones de Eberl funcionó: Olise se consolidó rápido como un jugador de talla mundial y podría ser uno de los mejores fichajes recientes del club.
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El BVB hace todo lo posible por fichar a Eichhorn; también lo quieren Leverkusen y Leipzig.
Eberl podría tener paciencia con Eichhorn, pero el joven del Hertha, de 16 años, tiene varias opciones y no necesita fichar ya por el club más grande de Alemania para consolidarse en la Bundesliga y seguir creciendo rápido, como desea.
Según Sport Bild, el BVB trabaja intensamente para ficharlo y, en abril, el director deportivo Ole Book le presentó un plan que le impresionó.
Sin embargo, Bayer Leverkusen y RB Leipzig también pujan por el jugador.