Solo dos minutos antes de esa polémica jugada, los visitantes habían recuperado la ventaja en un córner. Rodri aprovechó una indecisión del guardameta Alvaro Valles para marcar su primer gol con el club, después de que Valentin Gomez hubiera igualado en el minuto 27, con un cabezazo a centro de Pablo Fornals, el tempranero disparo con rosca de Lamine Yamal desde 18 metros.

En cuanto el disparo de Lo Celso superó a Joan Garcia, tanto Yamal como Pedri corrieron hacia el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. Señalándose el brazo en las imágenes captadas por la cámara del árbitro, Pedri dijo: «Es una mano clara, le da aquí».

El colegiado rechazó inicialmente la reclamación: «A mi juicio, el movimiento no es sancionable, ¿vale?».

Sin convencerle la explicación, el centrocampista español replicó: «¿Cómo que no lo es? ¡La controla claramente con la mano!».