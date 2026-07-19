Ittrich, que se retiró al final de la temporada pasada, echaba en falta una señal clara de Vincic ante la dureza de los sudamericanos y temía que el esloveno perdiera el control de la final desde el principio.

¿Qué ocurrió? Alexis Mac Allister derribó brutalmente a Dani Olmo en la banda, a la altura del centro del campo, con una entrada con ambas piernas por delante; sin embargo, a pesar de la claridad de la acción, no recibió amonestación. Olmo se retorció de dolor en el suelo, pero pudo seguir jugando.