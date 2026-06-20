«Por desgracia, la cosa no pinta muy bien»: ¿corre el riesgo una estrella de la DFB de quedarse fuera del Mundial antes de tiempo?

Schlotterbeck recibió atención médica en el campo tras una jugada desafortunada a los 15 minutos, por lo que pareció que Nagelsmann tendría que hacer un cambio temprano.

Sin embargo, siguió en juego hasta el descanso; ya no regresó en la segunda parte, cuando fue reemplazado por Antonio Rüdiger. «Al final, siempre es el propio jugador quien decide si puede seguir rindiendo. Y, de hecho, lo había hecho muy bien hasta el descanso», explicó Nagelsmann.

¿Qué ocurrió? Al despejar un balón justo antes de que le alcanzara el delantero marfileño Amad Diallo, se torció ligeramente el pie izquierdo sin intervención del rival y, además, golpeó su propio tendón de Aquiles con el derecho.

Cojeó unos pasos antes de que el cuerpo médico alemán lo asistiera. Salió del campo para recibir atención y, aunque la televisión mostró que parecía dolerle el tobillo izquierdo, durante el descanso la ZDF informó que el problema era la rodilla.

Durante su atención, el público alemán en Toronto (Canadá) lo animó con cánticos.