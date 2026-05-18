«El Borussia Dortmund lo considera, pero por ahora pocos indicios apuntan a su regreso», escribe la revista *kicker*. En los últimos meses se especuló mucho sobre el fichaje del extremo inglés por el BVB.
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«Por ahora no hay muchos indicios»: al parecer, ha habido un cambio de opinión respecto a uno de los candidatos a fichaje del BVB
El director deportivo del Dortmund, Ole Book, admitió en Sky que siguen de cerca a Sancho: «Es muy creativo y ya ha demostrado su valor con nosotros».
No obstante, el acuerdo parece incierto, ya que el jugador percibe más de diez millones de euros anuales en el Manchester United.
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El Manchester United cede a Sancho en dos ocasiones
Sancho saltó a la fama en el BVB y en 2021 fichó por el Manchester United por 85 millones de euros. Sin embargo, no se adaptó a los Red Devils y el United lo cedió de vuelta al Dortmund para la segunda vuelta de la temporada 23/24. Ahora está cedido al Aston Villa, finalista de la Europa League. Su contrato con United vence este verano, por lo que podrá marcharse gratis.
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Jadon Sancho suele ser suplente en el Aston Villa
Esta temporada, Sancho ha jugado 38 partidos con el Villa, con un gol y tres asistencias, aunque suele salir desde el banquillo porque Unai Emery prefiere a Emiliano Buendía y John McGinn en las bandas.
En el Borussia Dortmund se especula con la salida de Karim Adeyemi, quien, de marcharse, aportaría dinero al BVB y dejaría libre una plaza en la banda.
Las estadísticas de Jadon Sancho en la temporada 25/26:
Partidos: 38 Minutos jugados: 1663 Minutos por partido en la Premier League: 38 Goles: 1 Asistencias: 3