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Daniel Buse

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«Por ahora no hay muchos indicios»: al parecer, ha habido un cambio de opinión respecto a uno de los candidatos a fichaje del BVB

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J. Sancho
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El Borussia Dortmund ha reducido mucho su interés en fichar de nuevo a Jadon Sancho.

«El Borussia Dortmund lo considera, pero por ahora pocos indicios apuntan a su regreso», escribe la revista *kicker*. En los últimos meses se especuló mucho sobre el fichaje del extremo inglés por el BVB. 

  • El director deportivo del Dortmund, Ole Book, admitió en Sky que siguen de cerca a Sancho: «Es muy creativo y ya ha demostrado su valor con nosotros». 

    No obstante, el acuerdo parece incierto, ya que el jugador percibe más de diez millones de euros anuales en el Manchester United. 

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  • Aston Villa v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    El Manchester United cede a Sancho en dos ocasiones

    Sancho saltó a la fama en el BVB y en 2021 fichó por el Manchester United por 85 millones de euros. Sin embargo, no se adaptó a los Red Devils y el United lo cedió de vuelta al Dortmund para la segunda vuelta de la temporada 23/24. Ahora está cedido al Aston Villa, finalista de la Europa League. Su contrato con United vence este verano, por lo que podrá marcharse gratis. 


  • Jadon Sancho Aston VillaGetty Images

    Jadon Sancho suele ser suplente en el Aston Villa

    Esta temporada, Sancho ha jugado 38 partidos con el Villa, con un gol y tres asistencias, aunque suele salir desde el banquillo porque Unai Emery prefiere a Emiliano Buendía y John McGinn en las bandas. 

    En el Borussia Dortmund se especula con la salida de Karim Adeyemi, quien, de marcharse, aportaría dinero al BVB y dejaría libre una plaza en la banda. 


  • Las estadísticas de Jadon Sancho en la temporada 25/26:

    Partidos: 38
    Minutos jugados: 1663
    Minutos por partido en la Premier League: 38
    Goles: 1
    Asistencias: 3
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