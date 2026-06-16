Por ahora, es un gran negocio con pérdidas: el BVB se deshace de los jugadores que quiere vender a precios de saldo

Con esta venta, el BVB registra una gran pérdida, pues pagó 13 millones de euros al RSC Anderlecht por el belga. En Dortmund, Duranville sufrió lesiones con frecuencia durante sus tres años en el club. En la segunda vuelta de la temporada pasada fue cedido al FC Basilea.

Allí marcó dos goles y dio una asistencia en 17 partidos oficiales la temporada pasada. Con el primer equipo del BVB apenas jugó 27 encuentros (un gol y una asistencia) desde su llegada en enero de 2023 procedente del Anderlecht.

Así concluye un capítulo amargo: hace tres años muchos creían que el club había fichado a una futura superestrella.