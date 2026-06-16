Según Sky, el fichaje de Duranville por el Olympique de Lyon es oficial. El club francés pagará 5,5 millones de euros más hasta 3 millones en variables. Además, el Dortmund se reserva el 20 % de una futura venta.
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Por ahora, es un gran negocio con pérdidas: el BVB se deshace de los jugadores que quiere vender a precios de saldo
Con esta venta, el BVB registra una gran pérdida, pues pagó 13 millones de euros al RSC Anderlecht por el belga. En Dortmund, Duranville sufrió lesiones con frecuencia durante sus tres años en el club. En la segunda vuelta de la temporada pasada fue cedido al FC Basilea.
Allí marcó dos goles y dio una asistencia en 17 partidos oficiales la temporada pasada. Con el primer equipo del BVB apenas jugó 27 encuentros (un gol y una asistencia) desde su llegada en enero de 2023 procedente del Anderlecht.
Así concluye un capítulo amargo: hace tres años muchos creían que el club había fichado a una futura superestrella.
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¿Duranville, la superestrella del BVB? Vincent Kompany estaba convencido.
«Tuve la suerte de trabajar con él en el Anderlecht cuando tenía 15 o 16 años. Le ayudé a debutar contra el Club Brugge justo al cumplir 16. Rápidamente vimos su impacto: cambió el partido. A esa edad, es muy raro», comentaba hace dos años el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, sobre Duranville.
En enero de 2023, Kompany llegó a sugerir que el entonces adolescente podría convertirse en un futbolista de talla mundial. Al listar futuros Balones de Oro, añadió con seriedad: «Y tengo otro para vosotros: Duranville. Sin presión».
Sin embargo, en el BVB no cumplió las expectativas y ahora busca un nuevo comienzo.
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Parece que el BVB también podría deshacerse de Cole Campbell.
Según Sky, el Celtic de Glasgow quiere fichar al estadounidense Cole Campbell, quien la temporada pasada no tuvo éxito cedido en el Hoffenheim. Ya hay conversaciones entre las partes.
El Dortmund, dispuesto a venderlo, pues no ve futuro deportivo para el jugador en el equipo amarillo y negro. En la segunda vuelta de la temporada pasada, el joven de 20 años fue cedido al TSG 1899 Hoffenheim, pero tampoco convenció en sus escasas apariciones. Por ello, el TSG no ejerció la opción de compra de 7,5 millones de euros y Campbell volverá a Dortmund este verano.
Con el Hoffenheim solo jugó 74 minutos en cinco partidos de Bundesliga y no marcó.