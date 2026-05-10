¡Por 80 millones de euros! Nick Woltemade podría enfrentar una fuerte competencia en el Newcastle United

No es casualidad que el Newcastle busque refuerzos en ataque. Tras una temporada decepcionante que los deja fuera de las competiciones internacionales, el club planea reestructurar la plantilla este verano y, al mismo tiempo, cumplir con las estrictas normas financieras de la Premier League. El primer candidato a salir es Anthony Gordon, vinculado al Bayern de Múnich, cuya venta podría generar ingresos.

También se contemplan las salidas de Bruno Guimaraes y William Osula, cuyos traspasos dejarían importantes ingresos. El campeón alemán también seguiría interesado en este último.